2hands Giovinazzo nelle scuole. <span>Foto 2hands Giovinazzo</span>
2hands Giovinazzo nelle scuole. Foto 2hands Giovinazzo
Associazioni

Il viaggio di 2HANDS Giovinazzo tra scuola e territorio

Concluso il progetto “Amica Natura – Differenziamoci”, insieme agli istituti comprensivi cittadini

Giovinazzo - sabato 16 maggio 2026 Comunicato Stampa
Esiste un filo verde che unisce le aule scolastiche al cuore pulsante della gestione urbana: è il filo della consapevolezza. Un legame che l'associazione 2HANDS Giovinazzo rinnova da cinque anni consecutivi attraverso il progetto "Amica Natura – Differenziamoci", un percorso di educazione ambientale che continua a coinvolgere i cittadini più giovani della città, accompagnandoli in un cammino di scoperta, responsabilità e amore per l'ambiente. Il viaggio è iniziato tra i banchi delle scuole primarie. In tre appuntamenti intensi, nell'ambito della quinta edizione del progetto, i volontari di 2HANDS hanno incontrato gli sguardi curiosi degli alunni, trasformando la lezione in un dialogo vivo sulla fragilità degli ecosistemi.

Non solo dati o scenari di emergenza, ma soprattutto gesti quotidiani e scelte consapevoli: ogni bambino ha imparato che le proprie mani, se guidate dalla cura, possono fare la differenza. L'entusiasmo dei più piccoli ha confermato che l'educazione ambientale non è una semplice materia di Educazione civica, ma un valore da custodire.

Dalla teoria alla pratica, il percorso è proseguito con la tappa fondamentale presso il Centro Comunale di Raccolta (CCR) di Giovinazzo. Qui gli alunni hanno potuto osservare da vicino l'inizio della "seconda vita" dei rifiuti. Comprendere dove finisce ciò che viene scartato ogni giorno e come ogni materiale venga differenziato con precisione ha dato concretezza agli sforzi quotidiani dei cittadini, dimostrando che non esistono rifiuti, ma risorse nuovamente utilizzabili. Il CCR è così apparso non più come un luogo di scarto, ma come una vera e propria stazione di rigenerazione: un anello fondamentale di quell'economia circolare che Giovinazzo, anche grazie alla continuità del progetto "Amica Natura – Differenziamoci", sta imparando a fare propria. Un motivo di particolare orgoglio per l'associazione è rivedere, durante gli interventi e le iniziative sul territorio, ragazzi che negli anni passati hanno partecipato agli incontri nelle scuole e che oggi tornano a frequentare le attività di 2HANDS, scegliendo di prendere parte con entusiasmo a nuovi eventi.

L'iniziativa di 2HANDS ha ancora una volta dimostrato come la tutela del territorio nasca dalla sinergia tra istituzioni, associazioni e famiglie pertanto si ringraziano il Comune di Giovinazzo, gli Istituti Comprensivi Don S. Bavaro–Marconi e S. G. Bosco–Buonarroti e Impregico. Cinque anni di lavoro nelle scuole raccontano un impegno continuo e condiviso, segnale forte di una comunità che riflette sul proprio impatto ambientale e guarda al futuro con pragmatismo e speranza.

L'impegno di 2HANDS non si ferma qui: ogni incontro è stato un seme piantato. La sfida, ora, è continuare a coltivare questa consapevolezza, affinché Giovinazzo possa essere, oggi e domani, un esempio di bellezza difesa con orgoglio da ogni suo abitante.
2HANDS Giovinazzo con le scuole
2HANDS Giovinazzo con le scuole
2HANDS Giovinazzo con le scuole
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  • 2hands Giovinazzo
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