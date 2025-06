Tutela ambientale, 2HANDS Giovinazzo con gli studenti del Liceo "Spinelli"

Dopo aver concluso con successo per l'ennesimo anno il progetto "Amica Natura, Differenziamoci" nelle classi di tutte le scuole primarie giovinazzesi riscontrando il consueto interesse e partecipazione dei bambini, nel mese di maggio si è concluso il percorso PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento) organizzato dan collaborazione con ilIl progetto, avviato ad aprile 2025 e conclusosi ad inizio giugno, ha visto coinvolti un 40 studenti in un'esperienza educativa e pratica focalizzata sulle tematiche ambientali e sulla valorizzazione dei dati raccolti durante le attività di pulizia del territorio (cleanup).Il percorso ha alternato brevi momenti formativi teorici – incentrati sull'importanza della sostenibilità, sull'inquinamento, sull'educazione civica ambientale e sull'apprendimento di alcuni software – a laboratori pratici, durante i quali gli studenti hanno utilizzato i software Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint e Canva per analizzare e gestire i dati e poi preparare una presentazione. Quest'ultima ha riguardato sia parti estrapolate dalle lezioni fatte in precedenza sull'uso dei software dai volontari e sia approfondimenti scientifici cercati dai ragazzi, in più l'esposizione ha anche preveduto una parte in lingua inglese.Uno degli elementi distintivi del progetto è stata l'analisi dei dati ambientali. I ragazzi hanno imparato a catalogare i rifiuti raccolti, elaborarli con strumenti digitali e trarre conclusioni utili alla pianificazione di future azioni di sensibilizzazione e prevenzione dell'abbandono dei rifiuti. Questo approccio ha permesso loro di sviluppare competenze statistiche, digitali e comunicative, oltre a una maggiore consapevolezza civica.«Il nostro obiettivo non è solo raccogliere rifiuti, ma formare una generazione consapevole, capace di leggere il territorio e intervenire in modo informato e responsabile - ha dichiarato il team di 2HANDS Giovinazzo -. Il percorso ha ricevuto un riscontro molto positivo da parte degli studenti e dei docenti del liceo e ha rappresentato un esempio virtuoso di come la collaborazione tra scuola e associazioni del territorio possa generare valore educativo e sociale. 2HANDS Giovinazzo ringrazia la dirigenza scolastica, i docenti referenti e tutti gli studenti partecipanti per l'entusiasmo e l'impegno dimostrato, rinnovando il proprio impegno per costruire insieme una comunità più sostenibile».I nostri prossimi eventi a cui invitiamo la cittadinanza sono: