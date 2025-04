Ripulita da 147kg di rifiuti la zona tra il porto di Giovinazzo e la spiaggia delle "Piramidi"

4 foto Pulizia Ponente

Il 6 aprile scorso, i volontari dell'associazione ambientalistahanno completato la pulizia del litorale di Ponente in occasione della. Le operazioni di pulizia sono state effettuate in collaborazione e sotto la supervisione della Guardia di Finanza attraverso l'impegno delUn momento dal grande valore civico, che ha visto la pubblica amministrazione giovinazzese, nella persona dell'assessore all'Ambiente Alfonso Arbore, patrocinare l'iniziativa e premiare i vertici della Scuola Allievi dalla GdF.I volontari dihanno potuto contare inoltre sul supporto dellaDurante l'attività sono stati raccolti oltre, così suddivisi:- Indifferenziato: 68,06 kg;- Plastica: 25,27 kg;- Vetro: 20,84 kg;- Polistirolo: 13,64 kg;- Boe: 9,7 kg;- Pneumatici: 7,2 kg;- Metalli: 2,69 kg;- Reti: 0,97 kg.«L'iniziativa - spiegano dall'associazione ambientalista - ha richiamato un folto pubblico di visitatori e curiosi, attratti anche dall'emozionante saluto istituzionale in elicottero e motovedetta della Guardia di Finanza, che ha sorvolato l'area del clean-up regalando un momento spettacolare e altamente simbolico, in segno di riconoscimento per l'impegno profuso nelle operazioni di pulizia. A rendere ancora più significativo il momento conclusivo, lo scambio di doni istituzionali tra l'Assessore del Comune di Giovinazzo, Alfonso Arbore, il Generale Franza e il Capitano Ceccarelli della Guardia di Finanza e la nostra associazione».La prossima pulizia si terrà il 22 aprile a Levante, nella zona di Lama Castello per un clean-up dedicato ai ragazzi e bambini .Poi il 25 maggio, in collaborazione con il FAI sezione di Giovinazzo, plogging nell'agro giovinazzese, vale a dire una raccolta rifiuti mentre si fa jogging. Per info e aggiornamenti sui prossimi eventi si possono seguire i canali social dell'associazione o scrivere alla mail 2handsgiovinazzo@gmail.com