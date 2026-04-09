2HANDS Giovinazzo e Bitonto puliscono la costa dai rifiuti

Domenica 12 aprile, alle ore 10:30 le associazionicon il patrocinio del Comune di Giovinazzo, insieme a Lega Navale Giovinazzo, Nipoti della Nonna, Inachis Bitonto, Optometria Fanelli, Pomodoro Beach e Casa Diliso, scenderanno in campo per prendersi cura del mare e delle spiagge di Giovinazzo. Pomodoro Beach e Casa Diliso al termine dell'evento garantiranno un piccolo momento conviviale per tutti i partecipanti.L'iniziativa è a sostegno, attraverso un cleanup, dellacoordinata autonomamente da 2HANDS: una grande mobilitazione collettiva che unirà associazioni, volontari e cittadini in tutta la regione in un'unica, potente azione a difesa del nostro mare. Ogni rifiuto raccolto, ogni sacco riempito, ogni mano tesa verso questo obiettivo comune rappresenta un gesto concreto di responsabilità e amore verso il territorio. Al termine della giornata, i rifiuti rimossi saranno sommati a quelli raccolti negli altri eventi organizzati in tutta la Puglia, per mostrare con forza il valore dell'impegno condiviso.L'appuntamento è a Giovinazzo,(zona Macello), a Giovinazzo, 10:30-12:30. A chi parteciperà chiediamo solo di portare energia, entusiasmo e, perché no, qualche amico in più: guanti e sacchi saranno messi a disposizione dell'organizzazione.è il motto dell'edizione di quest'anno: un invito a ricordare il legame profondo che ci unisce alla costa, alle spiagge e al mare che fanno parte della nostra identità. Proteggerli non è solo un dovere ambientale, ma un atto di appartenenza, cura e rispetto verso ciò che siamo.Chiunque può unirsi all'iniziativa e dare il proprio contributo iscrivendosi gratuitamente al seguente link: https://Giovinazzo-GRdCP.eventbrite.it Per maggiori informazioni si può chiamare il numero 3471493486 (Francesco de Palma) o scrivere una mail a 2handsgiovinazzo@gmail.com