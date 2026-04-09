2hands Giovinazzo
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Territorio

2HANDS Giovinazzo e Bitonto puliscono la costa dai rifiuti

L'appuntamento si inserisce nella Giornate Regionale delle Coste Pugliesi

Giovinazzo - giovedì 9 aprile 2026 Comunicato Stampa
Domenica 12 aprile, alle ore 10:30 le associazioni 2HANDS Giovinazzo e 2HANDS Bitonto con il patrocinio del Comune di Giovinazzo, insieme a Lega Navale Giovinazzo, Nipoti della Nonna, Inachis Bitonto, Optometria Fanelli, Pomodoro Beach e Casa Diliso, scenderanno in campo per prendersi cura del mare e delle spiagge di Giovinazzo. Pomodoro Beach e Casa Diliso al termine dell'evento garantiranno un piccolo momento conviviale per tutti i partecipanti.

L'iniziativa è a sostegno, attraverso un cleanup, della Giornata Regionale delle Coste Pugliesi, coordinata autonomamente da 2HANDS: una grande mobilitazione collettiva che unirà associazioni, volontari e cittadini in tutta la regione in un'unica, potente azione a difesa del nostro mare. Ogni rifiuto raccolto, ogni sacco riempito, ogni mano tesa verso questo obiettivo comune rappresenta un gesto concreto di responsabilità e amore verso il territorio. Al termine della giornata, i rifiuti rimossi saranno sommati a quelli raccolti negli altri eventi organizzati in tutta la Puglia, per mostrare con forza il valore dell'impegno condiviso.

L'appuntamento è a Giovinazzo, lungomare Marina Italiana (zona Macello), a Giovinazzo, 10:30-12:30. A chi parteciperà chiediamo solo di portare energia, entusiasmo e, perché no, qualche amico in più: guanti e sacchi saranno messi a disposizione dell'organizzazione.

"Siamo figli del mare" è il motto dell'edizione di quest'anno: un invito a ricordare il legame profondo che ci unisce alla costa, alle spiagge e al mare che fanno parte della nostra identità. Proteggerli non è solo un dovere ambientale, ma un atto di appartenenza, cura e rispetto verso ciò che siamo.
Chiunque può unirsi all'iniziativa e dare il proprio contributo iscrivendosi gratuitamente al seguente link: https://Giovinazzo-GRdCP.eventbrite.it Per maggiori informazioni si può chiamare il numero 3471493486 (Francesco de Palma) o scrivere una mail a 2handsgiovinazzo@gmail.com
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