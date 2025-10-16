2hands Giovinazzo
Adriatic Heroes Day, c'è anche 2 Hands Giovinazzo

Pulizia spiagge fissata per sabato 18 ottobre

Giovinazzo - giovedì 16 ottobre 2025 Comunicato Stampa
Giovinazzo entra a far parte dell'onda di Adriatic Heroes Day, l'iniziativa promossa dall'associazione 2HANDS, che ogni anno unisce lungo tutta la costa adriatica decine di città, centinaia di volontari e migliaia di persone per un unico obiettivo: prendersi cura del mare e delle spiagge.

L'evento locale, organizzato da 2HANDS Giovinazzo si terrà sabato 18 ottobre dalle 16:30 alle 18:00 con ritrovo presso il Molo Costruttori di Pace (Braccio) Durante il pomeriggio i volontari raccoglieranno rifiuti lungo la spiaggia, contribuendo a una giornata di sensibilizzazione e azione pratica che rappresenta uno dei momenti più importanti dell'anno per la rete 2HANDS.

«Per noi l'Adriatic Heroes Day è molto più di un cleanup: è la dimostrazione che le comunità costiere possono unirsi per proteggere il mare, una mano alla volta - spiegano i volontari dell'associazione ambientalista - Noi ci sentiamo figli e figlie del mare, e crediamo che la cura parta proprio dalle nostre mani».

L'iniziativa fa parte di una mobilitazione collettiva che coinvolgerà tutta la costa adriatica nelle giornate del 18 e 19 ottobre, da Trieste a Santa Maria di Leuca. Nelle edizioni passate l'evento ha visto la partecipazione di circa 2.000 volontari e la rimozione di più di 10 tonnellate di rifiuti lungo le spiagge del mare Adriatico. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare: la registrazione all'evento di (città) è gratuita tramite il sito: https://AHD_Giovinazzo.eventbrite.it Ai partecipanti verranno forniti i materiali utili e le indicazioni operative.
