Rinnovato il direttivo dell'associazione ambientalista 2HANDS Giovinazzo
Alla guida resta Franco De Palma
Giovinazzo - giovedì 5 febbraio 2026 Comunicato Stampa
L'associazione ambientalista 2HANDS Giovinazzo annuncia ufficialmente il rinnovo del proprio direttivo per il biennio 2026–2028, confermando con forza l'impegno verso i valori che da sempre ne guidano le attività sul territorio. A condurre l'organizzazione fino al 2028 sarà nuovamente Francesco de Palma, riconfermato nel ruolo di Presidente e affiancato da una squadra giovane, determinata e ricca di entusiasmo.
Il nuovo organigramma prevede: Marco Alberga nel ruolo di Vicepresidente, Roberta Altamura come Segretaria e Lucia Felix Prieto come Tesoriere. Completano il Consiglio Direttivo i consiglieri Donato Fiore, Giusy Leuci e Lucia Labombarda.
«Il direttivo cambia, ma la nostra missione resta la stessa. Le sfide per il decoro urbano e la tutela del territorio sono molteplici, ma siamo pronti ad affrontarle con rinnovata energia ed entusiasmo», dichiara l'associazione.
Il nuovo direttivo entrerà sin da subito in azione: giovedì 5 febbraio l'associazione sarà ospite del Liceo di Giovinazzo per un incontro formativo con le classi prime e seconde, dedicato alla sensibilizzazione ambientale e alla cittadinanza attiva. Un appuntamento che conferma la volontà di 2HANDS di dialogare con le nuove generazioni, coinvolgendole direttamente nella cura del territorio.
Parallelamente, l'associazione ricorda che sono aperte le candidature per entrare a far parte dei diversi team operativi: SOCIAL, per contribuire alle campagne di sensibilizzazione online; CLEANUP, per organizzare e partecipare alle giornate di pulizia; PROGETTI e BANDI, per dare vita a nuove idee green e individuare opportunità di finanziamento.
Chiunque desideri mettersi in gioco può contattare 2HANDS Giovinazzo all'indirizzo 2handsgiovinazzo@gmail.com o tramite i canali social ufficiali Instagram e Facebook.
