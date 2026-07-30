Voga
Il 2 agosto torna la Regata dei Gonfaloni a Giovinazzo: il programma
L'Associazione Vogatori "Massimo Cervone" in corsa per il successo finale
Giovinazzo - giovedì 30 luglio 2026
Remuri Brindisi e Associazione Vogatori "Massimo Cervone" sono appaiate in testa alla classifica del Trofeo del Mediterraneo e del Mar Ionio 2026. Brindisini e giovinazzesi hanno 47 punti e si giocheranno tutto nell'ultima tappa della rassegna di voga organizzata col supporto del Centro Sportivo Italiano e che vale il tricolore per imbarcazioni a 10 remi a sedile fisso.
Un'ultima tappa che coincide con la Regata dei Gonfaloni, rassegna dedicata al mai troppo compianto Massimo Cervone. Una gara che si terrà domenica 2 agosto nelle acque di Cala Porto, dove giungeranno diverse marinerie dal centro-sud e dalla Croazia.
Di seguito la lista di partenza sia della competizione al maschile, sia di quella al femminile, ed il programma completo di giornata.
UOMINI
Associazione Vogatori "Massimo Cervone" Giovinazzo;
INI Molfetta;
Ciurma Vasto;
Vogatori Termoli;
Remuri Brindisi;
Klub Neptun Dubrovnik.
DONNE
Il Palio di Taranto;
INI Molfetta;
Ciurma Vasto.
MISTO
Il Palio di Taranto;
Vogatori Città di Taranto 1;
Vogatori Città di Taranto 2;
Taras.
IL PROGRAMMA DEL 2 AGOSTO
ore 08,30 - Santa Messa in Piazza Porto
ore 09,30 - accredito squadre
ore 09,45 - alzabandiera
ore 10,00 - inizio manifestazione 1ª manche
ore 13,00 - rinfresco
ore 13,30 - ristoro c/o l'anfiteatro
ore 16,30 - ripresa gare 2ª manche
ore 19,30 - Premiazione
Un'ultima tappa che coincide con la Regata dei Gonfaloni, rassegna dedicata al mai troppo compianto Massimo Cervone. Una gara che si terrà domenica 2 agosto nelle acque di Cala Porto, dove giungeranno diverse marinerie dal centro-sud e dalla Croazia.
Di seguito la lista di partenza sia della competizione al maschile, sia di quella al femminile, ed il programma completo di giornata.
UOMINI
Associazione Vogatori "Massimo Cervone" Giovinazzo;
INI Molfetta;
Ciurma Vasto;
Vogatori Termoli;
Remuri Brindisi;
Klub Neptun Dubrovnik.
DONNE
Il Palio di Taranto;
INI Molfetta;
Ciurma Vasto.
MISTO
Il Palio di Taranto;
Vogatori Città di Taranto 1;
Vogatori Città di Taranto 2;
Taras.
IL PROGRAMMA DEL 2 AGOSTO
ore 08,30 - Santa Messa in Piazza Porto
ore 09,30 - accredito squadre
ore 09,45 - alzabandiera
ore 10,00 - inizio manifestazione 1ª manche
ore 13,00 - rinfresco
ore 13,30 - ristoro c/o l'anfiteatro
ore 16,30 - ripresa gare 2ª manche
ore 19,30 - Premiazione