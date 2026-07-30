Il 2 agosto torna la Regata dei Gonfaloni a Giovinazzo: il programma

IL PROGRAMMA DEL 2 AGOSTO

Remuri Brindisi esono appaiate in testa alla classifica del2026. Brindisini e giovinazzesi hanno 47 punti e si giocheranno tutto nell'ultima tappa della rassegna di voga organizzata col supporto del Centro Sportivo Italiano e che vale il tricolore per imbarcazioni a 10 remi a sedile fisso.Un'ultima tappa che coincide con la, rassegna dedicata al mai troppo compiantoUna gara che si terrà domenica 2 agosto nelle acque di Cala Porto, dove giungeranno diverse marinerie dal centro-sud e dalla Croazia.Di seguito la lista di partenza sia della competizione al maschile, sia di quella al femminile, ed il programma completo di giornata.Associazione Vogatori "Massimo Cervone" Giovinazzo;INI Molfetta;Ciurma Vasto;Vogatori Termoli;Remuri Brindisi;Klub Neptun Dubrovnik.Il Palio di Taranto;INI Molfetta;Ciurma Vasto.Il Palio di Taranto;Vogatori Città di Taranto 1;Vogatori Città di Taranto 2;Taras.ore 08,30 - Santa Messa in Piazza Portoore 09,30 - accredito squadreore 09,45 - alzabandieraore 10,00 - inizio manifestazione 1ª mancheore 13,00 - rinfrescoore 13,30 - ristoro c/o l'anfiteatroore 16,30 - ripresa gare 2ª mancheore 19,30 - Premiazione