Eventi e cultura
Moda sostenibile e riuso creativo: doppio appuntamento con 2Hands Giovinazzo
Laboratori inseriti nel cartellone comunale di Giovinazzo Estate 2026
Giovinazzo - mercoledì 22 luglio 2026
Nell'ambito del cartellone Giovinazzo Estate 2026, l'associazione 2HANDS Giovinazzo organizza due appuntamenti gratuiti dedicati alla sostenibilità ambientale, alla moda responsabile e al riuso creativo, con l'obiettivo di sensibilizzare cittadini, famiglie e giovani sull'importanza delle scelte quotidiane nella riduzione degli sprechi.
Primo appuntamento – Swap Party
Venerdì 24 luglio 2026, dalle 18:30 presso Casa Diliso, Lungomare Marina Italiana, l'evento sarà dedicato al tema della Moda Sostenibile. Protagonista della serata sarà lo Swap Party, un evento che permetterà ai partecipanti di scambiare gratuitamente abiti, accessori e libri in buono stato, favorendo il riuso e la circolazione degli oggetti anziché il loro smaltimento.
Ad arricchire l'iniziativa saranno numerose attività collaterali:
- Laboratorio di personalizzazione di indumenti a cura di Ilaria Lafronza e Viky Depalma, consigliato a ragazzi dagli 8/10 anni. I partecipanti potranno dare nuova vita ai propri capi attraverso pittura, spille, toppe e altri elementi creativi, utilizzando materiali portati da casa o messi a disposizione dagli organizzatori.
- Laboratorio di letture creative per bambini a cura della prof.ssa Marisa Valente, dedicato ai piccoli partecipanti dai 5/6 anni. Consulenze gratuite di armocromia a cura di Alessia Cirasola. Partecipa al contest presente sui social per vincere una seduta completa.
- Esposizione di creazioni sostenibili realizzate da Federica Adesso.
Secondo Appuntamento – Riuso Creativo
Venerdì 31 luglio 2026, dalle 18:30 alle 20:00, sempre presso Casa Diliso, e sarà dedicato al Riuso Creativo. Durante il laboratorio, curato da Viky Depalma e Ilaria Lafronza e rivolto ai ragazzi dai 6/8 anni, materiali di scarto e oggetti destinati a diventare rifiuti verranno trasformati in nuove creazioni originali e utili. Un'attività che permetterà ai più piccoli di sperimentare concretamente i principi dell'upcycling attraverso il gioco. Le iniziative vogliono promuovere una cultura della sostenibilità accessibile a tutti, dimostrando come piccoli gesti quotidiani possano generare un impatto positivo sulla comunità e sull'ambiente.
Prenotazioni per i laboratori al link: https://linktr.ee/2handsgiovinazzo
Primo appuntamento – Swap Party
Venerdì 24 luglio 2026, dalle 18:30 presso Casa Diliso, Lungomare Marina Italiana, l'evento sarà dedicato al tema della Moda Sostenibile. Protagonista della serata sarà lo Swap Party, un evento che permetterà ai partecipanti di scambiare gratuitamente abiti, accessori e libri in buono stato, favorendo il riuso e la circolazione degli oggetti anziché il loro smaltimento.
Ad arricchire l'iniziativa saranno numerose attività collaterali:
- Laboratorio di personalizzazione di indumenti a cura di Ilaria Lafronza e Viky Depalma, consigliato a ragazzi dagli 8/10 anni. I partecipanti potranno dare nuova vita ai propri capi attraverso pittura, spille, toppe e altri elementi creativi, utilizzando materiali portati da casa o messi a disposizione dagli organizzatori.
- Laboratorio di letture creative per bambini a cura della prof.ssa Marisa Valente, dedicato ai piccoli partecipanti dai 5/6 anni. Consulenze gratuite di armocromia a cura di Alessia Cirasola. Partecipa al contest presente sui social per vincere una seduta completa.
- Esposizione di creazioni sostenibili realizzate da Federica Adesso.
Secondo Appuntamento – Riuso Creativo
Venerdì 31 luglio 2026, dalle 18:30 alle 20:00, sempre presso Casa Diliso, e sarà dedicato al Riuso Creativo. Durante il laboratorio, curato da Viky Depalma e Ilaria Lafronza e rivolto ai ragazzi dai 6/8 anni, materiali di scarto e oggetti destinati a diventare rifiuti verranno trasformati in nuove creazioni originali e utili. Un'attività che permetterà ai più piccoli di sperimentare concretamente i principi dell'upcycling attraverso il gioco. Le iniziative vogliono promuovere una cultura della sostenibilità accessibile a tutti, dimostrando come piccoli gesti quotidiani possano generare un impatto positivo sulla comunità e sull'ambiente.
Prenotazioni per i laboratori al link: https://linktr.ee/2handsgiovinazzo