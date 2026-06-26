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Ilaria Marolla è la più brava di tutte fra i "Primi passi e giovani promesse"
L'atleta di Giovinazzo, in forza all'associazione Pattinaggio Artistico Lionetti, ha partecipato al V Trofeo nazionale Fisr
Giovinazzo - venerdì 26 giugno 2026 13.30
Ilaria Marolla, atleta di Giovinazzo, è la più brava di tutte nella categoria "Primi passi e giovani promesse".Già campionessa regionale della Federazione Italiana Sport Rotellistici a marzo di quest'anno, Marolla, classe 2015 e iscritta all'associazione sportiva dilettantistica Pattinaggio Artistico Lionetti di Giovinazzo e Acquaviva delle Fonti, ha partecipato al V Trofeo Nazionale FISR tenutosi dal 6 al 14 giugno scorsi a Roccaraso e classificandosi prima nella categoria "Primi passi e giovani promesse".
Le sue carte vincenti sono la determinazione, l'impegno e la disciplina, unite ad una grande passione per lo sport rotellistico. Una menzione speciale va anche alla sua allenatrice Marika Ginefra, punto di riferimento importante per la crescita sportiva dell'atleta giovinazzese e alla preziosa Greta Lenoci.
Le sue carte vincenti sono la determinazione, l'impegno e la disciplina, unite ad una grande passione per lo sport rotellistico. Una menzione speciale va anche alla sua allenatrice Marika Ginefra, punto di riferimento importante per la crescita sportiva dell'atleta giovinazzese e alla preziosa Greta Lenoci.