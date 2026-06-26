2 foto Ilaria Marolla è la più brava di tutte fra i "Primi passi e giovani promesse"

, atleta di Giovinazzo, è la più brava di tutte nella categoria "Primi passi e giovani promesse".Già campionessa regionale dellaa marzo di quest'anno, Marolla, classe 2015 e iscritta all'associazione sportiva dilettantistica, ha partecipato altenutosi dal 6 al 14 giugno scorsi a Roccaraso e classificandosi prima nella categoria "Primi passi e giovani promesse".Le sue carte vincenti sono la determinazione, l'impegno e la disciplina, unite ad una grande passione per lo sport rotellistico. Una menzione speciale va anche alla sua allenatrice, punto di riferimento importante per la crescita sportiva dell'atleta giovinazzese e alla preziosa