ASPA Don Tonino Bello. <span>Foto Ufficio stampa </span>
ASPA Don Tonino Bello. Foto Ufficio stampa
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L'ASD ASPA "Don Tonino Bello" brilla ai Campionati Regionali Federali di pattinaggio artistico su rotelle

Successi in serie per gli atleti giovinazzesi a Roccaraso

Giovinazzo - mercoledì 1 luglio 2026
Passione, sacrificio e talento cristallino. Non ci sono parole diverse per descrivere la straordinaria stagione agonistica che gli atleti dell'ASD ASPA "Don Tonino Bello" Giovinazzo stanno regalando alla nostra comunità. Il pattinaggio artistico a rotelle si conferma una fucina di campioni e un orgoglio immenso per l'intero territorio, capace di dominare le scene regionali e nazionali a suon di performance da brividi.

Le piste dei Campionati Regionali Federali (FISR) e UISP a Roccaraso hanno visto i pattinatori giovinazzesi scendere in campo con fame ed eleganza. Una prova di forza e di grazia collettiva che ha letteralmente sbaragliato la concorrenza, regalando alla società una sfilza di podi da record e il pass ufficiale per i Campionati Italiani.

LE VINCITRICI
FRANCESCA STELLACCI
MIRIAM GAGLIARDI
ERIKA IGNOMERIELLO
SONIA GIANCASPRO
MICHELA DECARO
DENISE DEPALMA
CLOTILDE MAGALETTI

GLI ARGENTI
CLARISSA TRAPANI
ILARIA FLORO

I BRONZI
CHIARA DE MARCO
ARIANNA PALUMBO
QUARTETTO RIVELATION (con una performance di gruppo magistrale)

IL TROFEO PRIMI PASSI
Le emozioni più intense, quelle che fanno battere il cuore a mille, sono arrivate dal prestigioso Trofeo Primi Passi di Roccaraso. Lì, dove la pressione è altissima, sono saliti in cattedra i veri e propri gioielli del futuro dell'ASPA, dimostrando che il talento non ha età.
Sul gradino più alto del podio, avvolti dagli applausi scroscianti del pubblico, sono saliti due campioncini in erba che rispondono ai nome di Lara De Judicibus, classe 2020, e Samuel Vaccaro, del 2017.

LARA DE JUDICIBUS - A soli 6 anni, una piccolissima stella capace di incantare i giudici con una naturalezza e una grinta da veterana. Il suo oro è un inno alla purezza dello sport.
SAMUEL VACCARO - Un concentrato di precisione, velocità e carattere. Samuel ha dominato la sua categoria, volando sulle ruote verso una vittoria schiacciante.
  • ASD Aspa don Tonino Bello
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