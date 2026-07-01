L'ASD ASPA "Don Tonino Bello" brilla ai Campionati Regionali Federali di pattinaggio artistico su rotelle

Passione, sacrificio e talento cristallino. Non ci sono parole diverse per descrivere la straordinaria stagione agonistica che gli atleti dell'ASD ASPA "Don Tonino Bello" Giovinazzo stanno regalando alla nostra comunità. Il pattinaggio artistico a rotelle si conferma una fucina di campioni e un orgoglio immenso per l'intero territorio, capace di dominare le scene regionali e nazionali a suon di performance da brividi.Le piste dei Campionati Regionali Federali (FISR) e UISP a Roccaraso hanno visto i pattinatori giovinazzesi scendere in campo con fame ed eleganza. Una prova di forza e di grazia collettiva che ha letteralmente sbaragliato la concorrenza, regalando alla società una sfilza di podi da record e il pass ufficiale per i Campionati Italiani.FRANCESCA STELLACCIMIRIAM GAGLIARDIERIKA IGNOMERIELLOSONIA GIANCASPROMICHELA DECARODENISE DEPALMACLOTILDE MAGALETTICLARISSA TRAPANIILARIA FLOROCHIARA DE MARCOARIANNA PALUMBOQUARTETTO RIVELATION (con una performance di gruppo magistrale)Le emozioni più intense, quelle che fanno battere il cuore a mille, sono arrivate dal prestigioso Trofeo Primi Passi di Roccaraso. Lì, dove la pressione è altissima, sono saliti in cattedra i veri e propri gioielli del futuro dell'ASPA, dimostrando che il talento non ha età.Sul gradino più alto del podio, avvolti dagli applausi scroscianti del pubblico, sono saliti due campioncini in erba che rispondono ai nome di Lara De Judicibus, classe 2020, e Samuel Vaccaro, del 2017.LARA DE JUDICIBUS - A soli 6 anni, una piccolissima stella capace di incantare i giudici con una naturalezza e una grinta da veterana. Il suo oro è un inno alla purezza dello sport.SAMUEL VACCARO - Un concentrato di precisione, velocità e carattere. Samuel ha dominato la sua categoria, volando sulle ruote verso una vittoria schiacciante.