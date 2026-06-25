Il Defender Giovinazzo C5 saluta Palumbo dopo tre stagioni

Dopo Lucas da Conceição Nunes, il Tanke, si separano anche le strade tra il, sodalizio neopromosso nella massima serie italiana, e l'atleta, napoletano di nascita, ma casertano d'adozione.Un amore sbocciato nel corso dell'estate del 2023, quello fra il club del presidentee il laterale campano classe '89, arrivato in riva all'Adriatico nell'anno d'esordio dei biancoverdi nel campionato di serie A2 Elite.le reti messe da centro da Palumbo nel corso del primo anno,in quello successivo e(10 durante al regular season e uno nel corso dei play-off, a Reggio Calabria contro la Cadi) in quello da poco terminato per un totale diDotato di grande corsa e tecnica, Palumbo ha ricoperto più zone del campo: nel corso della sua carriera ha vestito maglie importanti come quelle di Cus Caserta, Marian Futsal, Caserta Futsal, Casagiove, Junior Domitia e Tombesi Ortona, club con cui ha vinto il campionato di serie B e conquistato la promozione in serie A2. Quattro anni dopo, un'altra promozione, molto più importante, in serie A.Nel ringraziarlo per le prestazioni offerte e della professionalità espressa, il Defender Giovinazzo C5 augura a Palumbo, un esempio di professionalità dentro e fuori il campo, le migliori fortune sotto il profilo umano e professionale. «Ci salutiamo dopo un triennio - dice il dg-, consapevoli di quanto abbia dato al nostro club, in un anno storico come questo, e delle sue straordinarie doti che continuerà a mostrare al futsal italiano».