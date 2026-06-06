Defender Giovinazzo C5 a Cesena, Menini: «Faremo una grande partita»
Match di ritorno per la squadra biancoverde, dopo il 5-0 del PalaPansini. Il tecnico è carico: «Ci siamo allenati bene», start alle ore 15.00
Giovinazzo - sabato 6 giugno 2026
Cauto ottimismo sarebbe probabilmente troppo. Ma grande fiducia, questo di certo sì, è possibile affermarlo. Gustavo Menini, responsabile tecnico del Defender Giovinazzo C5, si prepara a vivere la gara più importante della sua gestione biancoverde, in programma a Cesena: la finale di ritorno, in programma questo pomeriggio, decreterà la terza promozione in serie A dopo quelle già festeggiate di Vinumitaly Petrarca e Benevento.
Il club di Carlucci ci arriva dopo aver chiuso il girone B di serie A2 Elite al quinto posto, alle spalle di Sulmona Futsal e Cadi Antincendi Futura, entrambe eliminate ai play-off, e dopo il 5-0 sul parquet del PalaPansini, sabato scorso.
«Abbiamo semplicemente fatto il nostro dovere in casa, davanti ai nostri tifosi - ama ripetere il trainer giovinazzese -. Adesso, però, sicuramente il Cesena spingerà forte per fare lo stesso sul proprio campo. È una squadra molto pericolosa e con tanti giocatori giovani».
La formazione bianconera del tecnico Osimani, infatti, annovera atleti del calibro del pivot italo-dominicano Gardelli (28 reti in campionato), oltre a Traversari, prodotto del vivaio che ha realizzato 21 gol, il laterale spagnolo-marocchino Hachimi (16 centri) e il laterale Dentini (15 reti).
La tifoseria biancoverde, in settimana, ha mandato più di un messaggio alla squadra, lasciando intendere di voler centrare la promozione nella massima serie, proprio nell'anno del 25esimo compleanno del club. Si diceva della fiducia dopo la grande prestazione di sabato scorso.
«Da parte nostra - ha detto ancora Menini - abbiamo dimostrato grande maturità per tutta la stagione giocando fuori casa. Contro il Sulmona e contro la Futura abbiamo saputo gestire molto bene il risultato dell'andata. Ci siamo allenati bene curando tutti i dettagli per arrivare lì e fare una grande partita», ha concluso Menini.
La gara di ritorno, in programma questo pomeriggio, si disputerà al PalaPaganelli di Cesena, con l'impianto che sarà sold-out per questa finalissima. Fischio d'inizio anticipato alle ore 15.00.
Il club di Carlucci ci arriva dopo aver chiuso il girone B di serie A2 Elite al quinto posto, alle spalle di Sulmona Futsal e Cadi Antincendi Futura, entrambe eliminate ai play-off, e dopo il 5-0 sul parquet del PalaPansini, sabato scorso.
«Abbiamo semplicemente fatto il nostro dovere in casa, davanti ai nostri tifosi - ama ripetere il trainer giovinazzese -. Adesso, però, sicuramente il Cesena spingerà forte per fare lo stesso sul proprio campo. È una squadra molto pericolosa e con tanti giocatori giovani».
La formazione bianconera del tecnico Osimani, infatti, annovera atleti del calibro del pivot italo-dominicano Gardelli (28 reti in campionato), oltre a Traversari, prodotto del vivaio che ha realizzato 21 gol, il laterale spagnolo-marocchino Hachimi (16 centri) e il laterale Dentini (15 reti).
La tifoseria biancoverde, in settimana, ha mandato più di un messaggio alla squadra, lasciando intendere di voler centrare la promozione nella massima serie, proprio nell'anno del 25esimo compleanno del club. Si diceva della fiducia dopo la grande prestazione di sabato scorso.
«Da parte nostra - ha detto ancora Menini - abbiamo dimostrato grande maturità per tutta la stagione giocando fuori casa. Contro il Sulmona e contro la Futura abbiamo saputo gestire molto bene il risultato dell'andata. Ci siamo allenati bene curando tutti i dettagli per arrivare lì e fare una grande partita», ha concluso Menini.
La gara di ritorno, in programma questo pomeriggio, si disputerà al PalaPaganelli di Cesena, con l'impianto che sarà sold-out per questa finalissima. Fischio d'inizio anticipato alle ore 15.00.