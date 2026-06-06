Defender Giovinazzo C5 a Cesena, Menini: «Faremo una grande partita»

Cauto ottimismo sarebbe probabilmente troppo. Ma grande fiducia, questo di certo sì, è possibile affermarlo., responsabile tecnico del, si prepara a vivere la gara più importante della sua gestione biancoverde, in programma a Cesena: la finale di ritorno, in programma questo pomeriggio, decreterà la terza promozione in serie A dopo quelle già festeggiate di Vinumitaly Petrarca e Benevento.Il club dici arriva dopo aver chiuso il girone B di serie A2 Elite al quinto posto, alle spalle di Sulmona Futsal e Cadi Antincendi Futura, entrambe eliminate ai play-off, e dopo, sabato scorso.- ama ripetere il trainer giovinazzese -. Adesso, però, sicuramente il Cesena spingerà forte per fare lo stesso sul proprio campo. È una squadra molto pericolosa e con tanti giocatori giovani».La formazione bianconera del tecnico Osimani, infatti, annovera atleti del calibro del pivot italo-dominicano Gardelli (28 reti in campionato), oltre a Traversari, prodotto del vivaio che ha realizzato 21 gol, il laterale spagnolo-marocchino Hachimi (16 centri) e il laterale Dentini (15 reti).La tifoseria biancoverde, in settimana, ha mandato più di un messaggio alla squadra, lasciando intendere di voler centrare la promozione nella massima serie, proprio nell'anno del 25esimo compleanno del club. Si diceva della fiducia dopo la grande prestazione di sabato scorso.«Da parte nostra - ha detto ancora Menini - abbiamo dimostrato grande maturità per tutta la stagione giocando fuori casa. Contro il Sulmona e contro la Futura abbiamo saputo gestire molto bene il risultato dell'andata.», ha concluso Menini.La gara di ritorno, in programma questo pomeriggio, si disputerà al PalaPaganelli di Cesena, con l'impianto che sarà sold-out per questa finalissima. Fischio d'inizio anticipato alle ore 15.00.