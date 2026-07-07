Il Futsal Giovinazzo
Il Futsal Giovinazzo

Il Futsal Giovinazzo porta la Puglia a Coverciano

Un'esperienza da protagonisti per la formazione di mister Bavaro al Grassroots Futsal Festival

Giovinazzo - martedì 7 luglio 2026 9.58
Si è conclusa con grande soddisfazione la partecipazione della società Futsal Giovinazzo, guidata da mister Paolo Bavaro, al Grassroots Festival 2026, prestigiosa manifestazione nazionale avvenuta il 14 e il 15 giugno, organizzata dal settore giovanile e scolastico della Figc presso il centro tecnico federale di Coverciano.

Un appuntamento che ogni anno riunisce le eccellenze del calcio di base italiano, selezionate per rappresentare le rispettive regioni in due giorni all'insegna dello sport, della formazione e dei valori educativi. A rappresentare la Puglia è stata la società di Bavaro, protagonista con la categoria Pulcini di un'esperienza di assoluto prestigio nella Casa degli Azzurri per il secondo anno consecutivo, confrontandosi con le migliori realtà provenienti da tutto il territorio nazionale.
Bavaro ha dichiarato: «Essere stati scelti per rappresentare la Puglia per il secondo anno consecutivo in un contesto così prestigioso è motivo di grande orgoglio per tutta la nostra società. Questa esperienza premia il lavoro svolto negli anni e ci spinge a proseguire con ancora maggiore convinzione nel percorso di crescita dei nostri giovani. Ringrazio tutto il mio staff tecnico e organizzativo, che con competenza, passione e instancabile dedizione hanno permesso tutto ciò. Grazie a tutte le famiglie che con il loro supporto accompagnano ogni giorno il percorso di crescita dei nostri ragazzi».

Il ritorno da Coverciano consegna alla società Futsal Giovinazzo un bagaglio prezioso di emozioni e consapevolezza. Per i ragazzi resterà il ricordo di aver indossato i colori della Puglia nel tempio del calcio italiano, per la società la conferma che il lavoro intrapreso continua ad essere apprezzato anche a livello nazionale.

Non solo Coverciano. La società di Bavaro, infatti, ha confermato il proprio valore anche al Torneo Internazionale di Padova, vivendo un'altra esperienza di altissimo livello tecnico e sportivo pochi giorni dopo, confrontandosi con società italiane e straniere nel panorama del Futsal con la categoria under 15. Due manifestazioni diverse, accomunate dallo stesso denominatore: la capacità di questa società di essere protagonista in contesti di assoluto prestigio.

Dalle emozioni di Coverciano al prestigio Torneo Internazionale di Padova, la stagione consegna un messaggio chiaro: il Futsal Giovinazzo continua a crescere, portando con orgoglio il nome del territorio sui palcoscenici più importanti del calcio giovanile. Complimenti a questa società e al mister Bavaro.

Il futuro del futsal siete voi! Da Coverciano a Padova: il Futsal Giovinazzo protagonista sulla scena nazionale e internazionale.
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