Il Futsal Giovinazzo porta la Puglia a Coverciano

Si è conclusa con grande soddisfazione la partecipazione della società, guidata da mister, al, prestigiosa manifestazione nazionale avvenuta il 14 e il 15 giugno, organizzata dal settore giovanile e scolastico dellapresso il centro tecnico federale di Coverciano.Un appuntamento che ogni anno riunisce le eccellenze del calcio di base italiano, selezionate per rappresentare le rispettive regioni in due giorni all'insegna dello sport, della formazione e dei valori educativi. A rappresentare la Puglia è stata la società di, protagonista con la categoriadi un'esperienza di assoluto prestigio nellaper il secondo anno consecutivo, confrontandosi con le migliori realtà provenienti da tutto il territorio nazionale.Bavaro ha dichiarato: «Essere stati scelti per rappresentare la Puglia per il secondo anno consecutivo in un contesto così prestigioso è motivo di grande orgoglio per tutta la nostra società. Questa esperienza premia il lavoro svolto negli anni e ci spinge a proseguire con ancora maggiore convinzione nel percorso di crescita dei nostri giovani. Ringrazio tutto il mio staff tecnico e organizzativo, che con competenza, passione e instancabile dedizione hanno permesso tutto ciò. Grazie a tutte le famiglie che con il loro supporto accompagnano ogni giorno il percorso di crescita dei nostri ragazzi».Il ritorno da Coverciano consegna alla societàun bagaglio prezioso di emozioni e consapevolezza. Per i ragazzi resterà il ricordo di aver indossato i colori della Puglia nel tempio del calcio italiano, per la società la conferma che il lavoro intrapreso continua ad essere apprezzato anche a livello nazionale.Non solo Coverciano. La società di Bavaro, infatti, ha confermato il proprio valore anche al, vivendo un'altra esperienza di altissimo livello tecnico e sportivo pochi giorni dopo, confrontandosi con società italiane e straniere nel panorama del Futsal con la categoria under 15. Due manifestazioni diverse, accomunate dallo stesso denominatore: la capacità di questa società di essere protagonista in contesti di assoluto prestigio.Dalle emozioni dial prestigio, la stagione consegna un messaggio chiaro: ilcontinua a crescere, portando con orgoglio il nome del territorio sui palcoscenici più importanti del calcio giovanile. Complimenti a questa società e al mister Bavaro.Il futuro del futsal siete voi! Da Coverciano a Padova: ilprotagonista sulla scena nazionale e internazionale.