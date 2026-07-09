Il violino del Mare. <span>Foto Ufficio stampa </span>
Il violino del Mare. Foto Ufficio stampa
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Il “Violino del Mare” dà voce alla speranza: concerto il 1° agosto a Molfetta

Un appuntamento in cui musica, memoria e arte si uniranno in un unico messaggio di umanità

Giovinazzo - giovedì 9 luglio 2026 Comunicato Stampa
Risuonerà nella Cattedrale di Molfetta il prossimo sabato 1 agosto il Violino del Mare, realizzato con il legno delle imbarcazioni dei migranti approdate sulle coste del Mediterraneo, nell'ambito del più ampio progetto "Metamorfosi" iniziato nel 2012 con la creazione del Laboratorio di Liuteria e Falegnameria nel carcere di Opera a Milano – Opera, promosso dalla Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti.

Proprio in questo laboratorio è stato realizzato, nel 2021, il primo Violino del Mare costruito con il legno delle barche dei migranti di Lampedusa: un simbolo di memoria, accoglienza e speranza che trasforma il dolore in musica. Sarà proprio questo violino il protagonista dell'evento "Il suono del mare" organizzato dall'Associazione Pro Artibus di Molfetta, in collaborazione con l'equipaggio di terra RESQ PUGLIA Arca di Pace: un concerto dal profondo valore artistico e umano, nel quale ogni nota diventerà un messaggio di pace e rinascita.

A interpretare la voce del violino del mare sarà Aurora Laera, giovanissimo talento emergente del violino, affiancata dalla violinista Daniela Carabellese e dal pianista Pietro Laera, protagonisti di un intenso dialogo musicale. Gli artisti eseguiranno musiche di Ennio Morricone, Astor Piazzolla, Dimitri Shostakovich ed altri. La serata avrà una finalità benefica dato che durante la serata saranno raccolte donazioni da destinare all'Associazione RESQ People Saving People per le attività di salvataggio e prima accoglienza dei migranti svolte nel Mediterraneo e nella città di Trieste.

A rendere ancora più suggestiva la serata saranno gli abiti delle due violiniste, creati esclusivamente per l'evento dall'atelier Gruppo Stile De Virgilio, in un raffinato incontro tra musica e alta sartoria, dove l'arte incontra l'arte.

Un appuntamento in cui musica, memoria e arte si uniranno in un unico messaggio di umanità. Per gli inviti rivolgersi presso il CIN CIN BAR sito su Corso Dante a Molfetta.
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