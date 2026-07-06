Viviana Marinelli ai Campionati Italiani u20. <span>Foto FIDAL Puglia </span>
Viviana Marinelli ai Campionati Italiani u20. Foto FIDAL Puglia
Atletica leggera

Campionati Italiani Under 20 su pista: Viviana Marinelli è bronzo nei 3000 metri

Grande prestazione dell'atleta giovinazzese a Caorle

Giovinazzo - lunedì 6 luglio 2026 18.22 Comunicato Stampa
Bilancio piuttosto soddisfacente per l'atletica leggera pugliese di scena a Caorle in Veneto nel primo fine settimana di luglio per i Campionati Italiani Under 20 su pista. Il bottino conseguito è di tre medaglie di bronzo, un quarto posto e diversi piazzamenti in top ten.
Il tranese Ivan Musicco, tesserato per l'Elite Academy Bari e allenato dal padre Raffaele, ha fatto sua la terza piazza nel concorso di salto con l'asta, varcando la soglia dei 4.87 al terzo tentativo. I tre assalti alla quota successiva di 4.92, invece, non sono andati a buon fine. Restano l'ennesima prestazione di rilievo ed un podio che ripaga i tanti sacrifici e il grande impegno in allenamento.

La fatica è il marchio di fabbrica delle mezzofondiste.
Il terzo posto ottenuto sui 3000 metri da Viviana Marinelli, giovinazzese classe 2007 in forza all'Alteratletica Locorotondo, è un'altra prova di spessore: una conferma per la promettente atleta allenata da Gaetano Dipace, che aggiunge un'altra medaglia alla sua collezione sempre più ricca.
Il foggiano Salvatore Esposto si è messo in evidenza nella gara del getto del peso, compiendo un salto in avanti deciso: il 16.82 fatto registrare dal lanciatore dell'U.S. Foggia vale il nuovo primato personale con un progresso di ben 41 centimetri. Il ragazzo nato nel 2008, allenato da Ivano Del Grosso, ha meritato ampiamente il bronzo.

Vicinissima al podio Sofia Linnea Sternativo (Aps Due Mondi Lecce) nel salto in alto.
La 16enne salentina si è fermata alla quota di 1.71, fallendo le tre prove a 1.73, dovendo perciò accontentarsi di un quarto posto che in ogni caso ribadisce la bontà del percorso di crescita intrapreso negli ultimi mesi.
Degno di menzione anche il sesto posto del marciatore murgiano Adriano Caferra (Amatori Atletico Acquaviva) che ha migliorato il personal best sui 5000 metri. Settima, invece, la staffetta 4x400 della Giovani Atleti Bari (Mastro, Sasso, Monacelli, Cormio), società il cui alfiere Michele Sasso ha concluso in ottava posizione nei 1500 metri con il nuovo primato individuale. Ottava Chiara Lippo (Giovani Atleti Bari) nel lancio del giavellotto. Nono, invece, Federico Paladini (Giovani Atleti Bari) nel salto in lungo.
La progressione degli eventi di rango nazionale, per l'atletica pugliese, è un crescendo inesorabile: dopo i tricolori Under 18 che si sono tenuti a Grosseto e la kermesse Under 20 appena conclusa a Caorle, sarà la volta dei Campionati italiani su pista Under 23, abbinati anche agli assoluti di prove multiple. Il palcoscenico, questa volta, sarà lo stadio "Cozzoli" di Molfetta, da venerdì 10 a domenica 12 luglio. Appuntamento imperdibile.
  • Viviana Marinelli
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