I tifosi del Giovinazzo C5
I tifosi del Giovinazzo C5

Limitazioni per la trasferta di Cesena, maxi schermo al PalaPansini

La finale di ritorno è in programma sabato 6 giugno al PalaPaganelli, impianto che presenta una disponibilità di posti estremamente limitata

Giovinazzo - lunedì 1 giugno 2026 12.44
In in una nota apparsa sulla propria pagina Facebook «l'A.S.D. Defender Giovinazzo C5 informa i propri sostenitori che in occasione della finale di ritorno dei play-off di serie A2 Elite in programma sabato 6 giugno contro il Futsal Cesena, presso il PalaPaganelli, l'impianto di gioco presenza una disponibilità di posti estremamente limitata».

La trasferta non è soggetta a limitazioni ufficiali da parte degli organi competenti, tuttavia, d'intesa tra le due società sportive, «si invita la tifoseria biancoverde - è l'appello del club giovinazzese - a non seguire la squadra in trasferta, proprio alla luce della ridottissima capienza dell'impianto sportivo, il cui settore ospiti sarà destinato esclusivamente ai dirigenti del club biancoverde»

«Eventuali trasferimenti e/o movimenti di tifosi - si legge ancora - saranno monitorati dalle forze di polizia territorialmente competenti. Tale provvedimento è finalizzato a garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza e a prevenire episodi che possano compromettere il regolare svolgimento della manifestazione sportiva».

Il club, che chiede ai propri sostenitori di attenersi scrupolosamente alle disposizioni di cui sopra, «li ringrazia come sempre per il sostegno e la vicinanza dimostrati nel corso della stagione e li invita a seguire la finale di Cesena all'interno del PalaPansini, dove per l'occasione sarà allestito un maxi schermo».
  • Giovinazzo Calcio a 5
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