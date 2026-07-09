Attualità
Mastro: «Nuovi scenari politici ridisegnano rotte internazionali»
Il presidente dell'Autorità Portuale è intervenuto in un panel a Manduria
Giovinazzo - giovedì 9 luglio 2026
Martedì 7 luglio, il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, il govinazzese Francesco Mastro, è intervenuto nel panel dal titolo: "Filiere produttive e mercati globali: le nuove priorità del Paese", nell'ambito dell'evento "L'impatto degli scenari geopolitici sulla logistica e sulle filiere industriali", organizzato da ALIS Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile presso Masseria Li Reni , a Manduria.
È stata un'importante occasione di confronto tra istituzioni, imprese e operatori del settore sui profondi cambiamenti che interessano il Mediterraneo, area sempre più strategica per gli equilibri economici internazionali.
«I nuovi scenari geopolitici stanno ridisegnando le rotte del commercio internazionale, imponendo nuove strategie per la logistica e per la competitività delle filiere produttive, proprio per questo - ha detto Mastro - è necessario che i porti si adeguino. Quattro sono le direttrici principali sulle quali stiamo muovendo la nostra azione: infrastrutture moderne, intermodalità, sostenibilità e resilienza del sistema logistico-portuale, elementi indispensabili per rafforzare la competitività del Paese e cogliere le opportunità offerte dai nuovi assetti dei mercati globali».
È stata un'importante occasione di confronto tra istituzioni, imprese e operatori del settore sui profondi cambiamenti che interessano il Mediterraneo, area sempre più strategica per gli equilibri economici internazionali.
«I nuovi scenari geopolitici stanno ridisegnando le rotte del commercio internazionale, imponendo nuove strategie per la logistica e per la competitività delle filiere produttive, proprio per questo - ha detto Mastro - è necessario che i porti si adeguino. Quattro sono le direttrici principali sulle quali stiamo muovendo la nostra azione: infrastrutture moderne, intermodalità, sostenibilità e resilienza del sistema logistico-portuale, elementi indispensabili per rafforzare la competitività del Paese e cogliere le opportunità offerte dai nuovi assetti dei mercati globali».