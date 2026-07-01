AFP Giovinazzo. <span>Foto Giuseppe Depergola</span>
AFP Giovinazzo. Foto Giuseppe Depergola
Hockey

AFP Giovinazzo iscritta al campionato di A1

Mantenuta la promessa dell'iscrizione, resta il nodo del futuro societario

Giovinazzo - mercoledì 1 luglio 2026
Era stato promesso qualche giorno fa, in occasione dell'incontro tra il Presidente Minervini e il Sindaco, e la promessa è stata mantenuta: l'AFP Giovinazzo è ufficialmente iscritta al prossimo campionato di serie A1 che avrà inizio il prossimo 31 ottobre.

Ad annunciarlo è la stessa società hockeistica: "Questo è stato possibile grazie all'ennesimo gesto di generosità, responsabilità e coerenza del presidente uscente Francesco Minervini, che ancora una volta ha scelto di investire personalmente per difendere questi colori e garantire alla città e ai suoi tifosi la massima serie".

Scongiurato il pericolo di dover rinunciare a quanto conquistato in pista nel corso dei playout, i problemi restano. "Da oggi - si legge ancora sulla pagina social - non bastano più gli sforzi di una sola persona. Adesso serve Giovinazzo. Serve la sua gente. Servono i suoi imprenditori. Servono i suoi tifosi. La campagna abbonamenti dovrà essere una risposta forte, un segnale d'amore verso una maglia che appartiene a tutti. Raccogliamo anche l'appello del sindaco Michele Sollecito: chi ha un progetto serio, credibile e rispettoso della storia dell'AFP si faccia avanti. Il futuro si costruisce con i fatti. Perché l'AFP non è di qualcuno. L'AFP è di Giovinazzo. È la sua storia. È il suo orgoglio. È la sua identità".

Da via Aldo Moro fanno sapere anche che nei prossimi giorni sarà convocata l'assemblea dei soci per condividere con trasparenza la situazione e programmare il futuro.

Infine un invito ai tifosi: "Non fatevi trascinare dalle voci. Guardate i fatti. Al 29 giugno l'AFP Giovinazzo è iscritta al Campionato di Serie A1. Adesso riempiamo il palazzetto. Facciamo sentire cosa significa essere AFP. Dimostriamo che questa città non lascia mai soli i suoi colori. Il futuro dell'AFP comincia oggi e lo scriviamo tutti insieme"
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