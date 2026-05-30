Enzo Marzella
Enzo Marzella

Defender Giovinazzo C5- Futsal Cesena è la finale dei play-off per la serie A

Match d’andata per la squadra di Menini. Marzella: «Ai tifosi dico di colorare il PalaPansini perché l’Italia del futsal ci guarda»

Giovinazzo - sabato 30 maggio 2026 9.50
Saranno Defender Giovinazzo C5 e Futsal Cesena a giocarsi la terza promozione in serie A, dopo quelle già festeggiate di Vinumitaly Petrarca e Benevento. La finale d'andata si giocherà questo pomeriggio in Puglia, mentre il ritorno è previsto in Emilia Romagna il prossimo weekend.

Il club di Carlucci ci arriva dopo aver chiuso il girone B di serie A2 Elite al quinto posto, alle spalle di Sulmona Futsal e Cadi Antincendi Futura, entrambe eliminate ai play-off: il direttore generale del sodalizio, Enzo Marzella, riavvolge il nastro della stagione e guarda avanti. «All'inizio della stagione - le parole del navigato dirigente che in estate ha messo in moto la macchina biancoverde - ho detto che il Defender Giovinazzo C5 voleva puntare ad un futsal moderno, che entusiasmasse i propri tifosi e gli stessi atleti».

«L'ottimo lavoro di Menini e tutto lo staff tecnico e sanitario e la grande applicazione dei ragazzi - ha evidenziato - ci collocano in un finale di stagione da sogno». I giovinazzesi hanno staccato il pass per la post-season a Reggio Calabria, impattando 2-2, dopo aver superato in casa la New Taranto, un'altra formazione che ha centrato i play-off.

«È stato un crescendo, la squadra ha sempre lavorato bene - ha continuato Marzella -, è cresciuta nell'intesa e nella fiducia, competendo sempre con merito in un campionato equilibrato fino all'ultima partita; ha disputato quarto e semifinale play-off contro avversari fortissimi e con merito si è guadagnato la finale». In cui, in un doppio confronto, sfiderà i romagnoli del Futsal Cesena diretti dal tecnico Osimani.

La formazione bianconera, che sarà seguita da un nutrito numero di sostenitori, annovera atleti del calibro del pivot italo-dominicano Gardelli (28 reti in campionato), oltre a Traversari, prodotto del vivaio che ha realizzato 21 gol, il laterale spagnolo-marocchino Hachimi (16 centri) e il laterale Dentini (15 reti).

«Il Cesena ha partecipato alla Final Four di categoria, si è classificata seconda in regular season e ha conquistato la finale play-off del girone A, non serve altro da aggiungere - le parole di Marzella -. A Giovinazzo giochiamo il primo tempo di questa finale, a Cesena, in gara 2, ci sarà il secondo. Ai nostri fantastici tifosi - l'appello finale del direttore generale biancoverde - dico di colorare il PalaPansini come sanno fare perché l'Italia del Futsal ci guarda».

L'appuntamento è in programma al PalaPansini questo pomeriggio. Fischio d'inizio fissato alle ore 16.00.
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