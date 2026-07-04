Viviana Marinelli. <span>Foto FIDAL Puglia </span>
Viviana Marinelli. Foto FIDAL Puglia
Atletica leggera

Viviana Marinelli ai Campionati Italiani Under 20 di Caorle

L'atleta giovinazzese impegnata sulla doppia distanza dei 3000 e dei 5000 metri

Giovinazzo - sabato 4 luglio 2026 Comunicato Stampa
Trentacinque atleti in tutto, tesserati per dodici diverse società. Numeri rilevanti per la pattuglia dell'atletica leggera pugliese che prenderà parte ai Campionati Italiani individuali su pista Under 20 a Caorle, in programma sabato 4 e domenica 5 luglio. Saranno nello specifico 19 uomini e 16 donne in competizione, con diverse gare in cui è lecito attendersi risultati significativi.

Sul fronte maschile proveranno a fare la voce grossa, nei 5000 metri di marcia, il fresco campione italiano Under 18 Davide Sorressa, Adriano Caferra e Cristiano De Benedictis, tutti portacolori dell'Amatori Atletica Acquaviva. Pronti a dare il meglio anche i componenti della staffetta 4x400 della Giovani Atleti Bari (Mastro, De Maggio, Monacelli, Cormio). In rampa di lancio anche Ivan Musicco (Elite Academy Bari) nel salto con l'asta.
Promette battaglia, nel salto in lungo, Federico Paladini (Giovani Atleti Bari), così come Salvatore Eliseo Esposto (U.S. Foggia), Marco Zurlo (Giovani Atleti Bari) e Alessandro Dimaggio (Body Angel Taranto) nel getto del peso.

In campo femminile occhi puntati su Viviana Marinelli (Alteratletica Locorotondo) che sarà al via sia dei 3000 che dei 5000 metri. Sofia Sternativo (Aps Due Mondi Lecce) vuole dare continuità alle sue prestazioni, dopo il bronzo Under 18 appena conquistato nel salto in alto. Mira ad un bel piazzamento anche Claudia Lippo (Giovani Atleti Bari) nel lancio del giavellotto.

DIRETTA STREAMING - I Campionati Italiani Under 20 saranno trasmessi in diretta streaming integrale sabato 4 luglio dalle 9:15 alle 21 e domenica 5 luglio dalle 8:30 alle 16:30 su www.atleticaitaliana.tv e sull'app SportFace. Prevista una sintesi su Raisport nella serata di lunedì 6 luglio dalle 21:15 alle 22:45.
  • Viviana Marinelli
San Tommaso, Giovinazzo ha festeggiato il suo Patrono: FOTO e VIDEO
4 luglio 2026 San Tommaso, Giovinazzo ha festeggiato il suo Patrono: FOTO e VIDEO
Giovinazzo nel fine settimana è capitale della poesia: il programma del sabato
4 luglio 2026 Giovinazzo nel fine settimana è capitale della poesia: il programma del sabato
Altri contenuti a tema
Atletica leggera, la giovinazzese Viviana Marinelli eletta miglior talento pugliese Atletica leggera, la giovinazzese Viviana Marinelli eletta miglior talento pugliese Il Gran Galà di Bisceglie ha incoronato le eccellenze regionali
Cross Juniores, splendido bronzo per Viviana Marinelli ai Campionati italiani Cross Juniores, splendido bronzo per Viviana Marinelli ai Campionati italiani Ancora un alloro per la ragazza giovinazzese in forza all'Alteratletica Locorotondo
Campionati italiani Juniores, Viviana Marinelli sale sul podio nei 1.500 metri Campionati italiani Juniores, Viviana Marinelli sale sul podio nei 1.500 metri Un terzo posto indoor che conferma il grande talento della ragazza giovinazzese
Corsa Internazionale Oderzo: la giovinazzese Marinelli è 16esima Corsa Internazionale Oderzo: la giovinazzese Marinelli è 16esima Nella classica su strada in Veneto, l'atleta chiude la Corsa Internazionale Oderzo Città Archeologica in 17:37
La giovinazzese Viviana Marinelli terza ai Campionati Italiani U20 di Corsa Campestre La giovinazzese Viviana Marinelli terza ai Campionati Italiani U20 di Corsa Campestre L'atleta in forza all'Alteratletica Locorotondo sale sul podio al primo anno nella sua categoria
Mastandrea, Marinelli e Giampaolino, le eccellenze della Fiamma Mastandrea, Marinelli e Giampaolino, le eccellenze della Fiamma Tutti apporranno sulla divisa il logo della Regione Puglia seguito dalla dicitura "Eccellenza Sportiva Puglia 2024"
Viviana Marinelli, doppio podio in due cross internazionali Viviana Marinelli, doppio podio in due cross internazionali L'atleta di Giovinazzo è arrivata terza di categoria sia ad Osimo, sia a San Vittore Olona, sfiorando la qualificazione agli Europei
Due giovinazzesi sul podio ai campionati italiani Allievi su pista Due giovinazzesi sul podio ai campionati italiani Allievi su pista Sono Viviana Marinelli, argento nei 3.000 metri, e Elsa Giampaolino, bronzo e primato personale nel settore salti
"U Maxi ", Pietro Grasso a Giovinazzo con il suo libro sul maxiprocesso
4 luglio 2026 "U Maxi", Pietro Grasso a Giovinazzo con il suo libro sul maxiprocesso
Al via l'estate della Touring Juvenatium: arriva il "TourinGame ", l'avvincente preludio al Palio dei Rioni
4 luglio 2026 Al via l'estate della Touring Juvenatium: arriva il "TourinGame", l'avvincente preludio al Palio dei Rioni
Torna "100x100 Maturi ": il 28 luglio l'edizione 2026. Al via le candidature dei neodiplomati
3 luglio 2026 Torna "100x100 Maturi": il 28 luglio l'edizione 2026. Al via le candidature dei neodiplomati
Tentano di rubare un'auto in via Cavour: ladri messi in fuga dai residenti
3 luglio 2026 Tentano di rubare un'auto in via Cavour: ladri messi in fuga dai residenti
Sacro Cuore di Gesù: la metafora delle luminarie accese negli scatti di Giuseppe Palmiotto
3 luglio 2026 Sacro Cuore di Gesù: la metafora delle luminarie accese negli scatti di Giuseppe Palmiotto
La Notte Bianca della Poesia di Giovinazzo tra territorio, sinergie associative e partecipazione giovanile
3 luglio 2026 La Notte Bianca della Poesia di Giovinazzo tra territorio, sinergie associative e partecipazione giovanile
Discarica Giovinazzo, PVA: «Sollecito valletto di Romito»
3 luglio 2026 Discarica Giovinazzo, PVA: «Sollecito valletto di Romito»
Distretto Urbano Commercio Giovinazzo e Palo del Colle, l'8 luglio incontro pubblico
3 luglio 2026 Distretto Urbano Commercio Giovinazzo e Palo del Colle, l'8 luglio incontro pubblico
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.