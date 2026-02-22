La Soccer Altamura in extremis affossa la Jovis Natio

La Jovis Natio esegue il solito spartito: avanti di due reti, manca il colpo del ko e viene beffata all'ultimo istante di gara dalla Soccer Altamura, vittoriosa 2-3.Mister de Biase, dopo l'eliminazione della Coppa Puglia patita martedì sera a Barletta, chiede ai suoi una reazione d'orgoglio. I biancoverdi eseguono alla perfezione, riuscendo a trovare la rete del meritato 1-0 con. Gli altamurani provano timidamente ad affacciarsi dalle parti di Pastoressa (Gaetano), ma i tentativi sono sterili e velleitari.I locali, invece, vedono premiati i loro sforzi in fase di possesso con una bella conclusione da fuori diche vale il 2-0 prima dell'intervallo. Ad inizio ripresa, il solito black out: i biancoverdi vengono sopraffatti da un ritorno rabbioso della Soccer, che trova la rete del 2-1 quasi subito. Gli ospiti spingono in modo veemente, ma Pastoressa (Gaetano) é in giornata di grazia e sventa ogni sortita.La Jovis fa fatica a reagire e, a metà frazione, deve capitolare: 2-2 della Soccer Altamura e tutto da rifare. A questo punto mister De Biase si gioca la carta di Murolo come power play: le occasioni fioccano, ma – come sempre durante la stagione – i giovinazzesi sono imprecisi negli ultimi metri di campo.L'ultimo giro di lancette è poi la perfetta fotografia della stagione della Jovis: De Palma sciupa una occasione clamorosa (al termine di una pregevole azione corale) e, sul ribaltamento di fronte, la Soccer pesca il jolly a porta sguarnita (2-3).