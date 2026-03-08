Jovis Natio, una manita per i play-off. Rutigliano superato 5-0

, la vittoria del rammarico: asfaltatala capolistain un match a senso unico nel quindicesimo turno del girone B di serie C2.Tante le defezioni con cui mister de Biase arriva alla sfida contro la capofila del girone: appena 10 gli elementi in distinta per la Jovis Natio, ma i bianconerdi scendono in campo con la voglia di onorare l'impegno sino in fondo. Pronti via e i locali schierano, a sorpresa, la carta del power play: la tattica paga e dopo un paio di minutitrova la via del primo gol di giornata (1-0).Il Rutigliano, intontito, non riesce ad entrare in gara e reagire alle mosse tattiche dei locali; la Jovis invece è in giornata di grazia e allunga sul 2-0 con(3-0). Negli ultimi minuti di gara lo stesso Ignomiriello, a seguito di un fortuito scontro di gioco, è costretto ad abbandonare il campo; nonostante l'ulteriore defezione, i locali reagiscono alla grande e ancora controvano la via del 4-0 con cui si va all'intervallo.La ripresa segue la falsa riga della prima frazione di gara: la Jovis, sgombra mentalmente, amministra il possesso con calma, attendendo il varco giusto per offendere. Il Rutigliano, d'altro canto, sembra incapace di reagire e trovare il modo di riaprire la contessa; il colpo di grazia lo infligge(5-0), con la rete lasciata sguarnita dal power play degli ospiti.Prova eccellente quella fornita della Jovis Natio: il rammarico più grande, al termine di una gara di questo tipo, è quella di non aver affrontato con questa umiliata e determinazione tutte le gara della stagione.