La Jovis Natio
La Jovis Natio

Jovis Natio, una manita per i play-off. Rutigliano superato 5-0

I biancoverdi di de Biase, al PalaPansini, superano l'Azetium prima in classifica.

Giovinazzo - domenica 8 marzo 2026 19.34
Jovis Natio, la vittoria del rammarico: asfaltata 5-0 la capolista Audax Rutigliano in un match a senso unico nel quindicesimo turno del girone B di serie C2.

Tante le defezioni con cui mister de Biase arriva alla sfida contro la capofila del girone: appena 10 gli elementi in distinta per la Jovis Natio, ma i bianconerdi scendono in campo con la voglia di onorare l'impegno sino in fondo. Pronti via e i locali schierano, a sorpresa, la carta del power play: la tattica paga e dopo un paio di minuti Murolo (Agostino) trova la via del primo gol di giornata (1-0).

Il Rutigliano, intontito, non riesce ad entrare in gara e reagire alle mosse tattiche dei locali; la Jovis invece è in giornata di grazia e allunga sul 2-0 con Iessi (Ubaldo Mirco) e Ignomiriello (3-0). Negli ultimi minuti di gara lo stesso Ignomiriello, a seguito di un fortuito scontro di gioco, è costretto ad abbandonare il campo; nonostante l'ulteriore defezione, i locali reagiscono alla grande e ancora con Iessi trovano la via del 4-0 con cui si va all'intervallo.

La ripresa segue la falsa riga della prima frazione di gara: la Jovis, sgombra mentalmente, amministra il possesso con calma, attendendo il varco giusto per offendere. Il Rutigliano, d'altro canto, sembra incapace di reagire e trovare il modo di riaprire la contessa; il colpo di grazia lo infligge Prisciandaro (5-0), con la rete lasciata sguarnita dal power play degli ospiti.

Prova eccellente quella fornita della Jovis Natio: il rammarico più grande, al termine di una gara di questo tipo, è quella di non aver affrontato con questa umiliata e determinazione tutte le gara della stagione.
  • Jovis Natio Giovinazzo
Intimidazione al comandante Polizia Locale: la solidarietà di PrimaVera Alternativa
8 marzo 2026 Intimidazione al comandante Polizia Locale: la solidarietà di PrimaVera Alternativa
Terlizzi si stringe al comandante Bovino dopo l'atto intimidatorio subito
8 marzo 2026 Terlizzi si stringe al comandante Bovino dopo l'atto intimidatorio subito
Altri contenuti a tema
Pagano riprende il Poggiorsini: la Jovis Natio rimonta e fa 2-2 Pagano riprende il Poggiorsini: la Jovis Natio rimonta e fa 2-2 I padroni di casa, avanti 2-0, non riescono a difendere il doppio vantaggio: i giovinazzesi pareggano nella ripresa
La Soccer Altamura in extremis affossa la Jovis Natio La Soccer Altamura in extremis affossa la Jovis Natio I giovinazzesi, avanti 2-0, vengono ripresi. Poi falliscono troppe occasioni e vengono puniti allo scadere
La Jovis Natio spaventa il Castellaneta, ma si scioglie nel finale La Jovis Natio spaventa il Castellaneta, ma si scioglie nel finale Finisce 5-5 (con i padroni di casa avanti 3-1, 4-2 e 5-3) la sfida del PalaPansini. Il pari arriva dal dischetto del tiro libero
La Jovis Natio sconfitta perde l'occasione: passa a sorpresa l'Azetium La Jovis Natio sconfitta perde l'occasione: passa a sorpresa l'Azetium La squadra di Rutigliano, ultima formazione in classifica, vince negli ultimi istanti di gara: finisce 4-2, reti di Guerra e Iessi
La Jovis Natio supera anche il Futsal Grotte, adesso è quarta La Jovis Natio supera anche il Futsal Grotte, adesso è quarta La squadra del tecnico de Biase si impone 4-3 (una rete a testa per i gemelli Pastoressa) e si arrampica in zona play-off
La Jovis Natio vince e convince: battuta 5-2 l'Altamura C5 La Jovis Natio vince e convince: battuta 5-2 l'Altamura C5 I giovinazzesi di de Biase festeggiano davanti al pubblico amico: tripletta di Lovino, in rete anche Montelli e Prisciandaro
La Jovis Natio non sfonda: a Santeramo finisce 3-3 La Jovis Natio non sfonda: a Santeramo finisce 3-3 La squadra di de Biase crea tanto, spreca troppo e torna a casa solo con un punto
Jovis Natio più forte delle difficoltà, 5-2 al Dream Team Palo Jovis Natio più forte delle difficoltà, 5-2 al Dream Team Palo I biancoverdi del tecnico de Biase chiudono il 2025 con una vittoria: doppietta di Murolo (Agostino)
Il poker pazzesco di Difonzo: 4 gol per affondare il Sulmona
8 marzo 2026 Il poker pazzesco di Difonzo: 4 gol per affondare il Sulmona
Giornata Internazionale Donna, in Sala San Felice uno spettacolo ispirato a Frida Kahlo
8 marzo 2026 Giornata Internazionale Donna, in Sala San Felice uno spettacolo ispirato a Frida Kahlo
Domenica col cielo nuvoloso e possibilità di piogge a Giovinazzo
8 marzo 2026 Domenica col cielo nuvoloso e possibilità di piogge a Giovinazzo
Danni all'auto del comandante Bovino: la solidarietà di Rucci
7 marzo 2026 Danni all'auto del comandante Bovino: la solidarietà di Rucci
Lavori al manto stradale: l'assessore Depalo fa chiarezza
7 marzo 2026 Lavori al manto stradale: l'assessore Depalo fa chiarezza
Cantiere piazza Costantinopoli, sopralluogo del sindaco e del vicensindaco
7 marzo 2026 Cantiere piazza Costantinopoli, sopralluogo del sindaco e del vicensindaco
Il Defender Giovinazzo C5 cerca il riscatto, Cutrignelli: «Sono fiducioso»
7 marzo 2026 Il Defender Giovinazzo C5 cerca il riscatto, Cutrignelli: «Sono fiducioso»
Danneggiata l'auto del comandante della Polizia Locale di Giovinazzo
6 marzo 2026 Danneggiata l'auto del comandante della Polizia Locale di Giovinazzo
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.