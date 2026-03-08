Jovis Natio, una manita per i play-off. Rutigliano superato 5-0
I biancoverdi di de Biase, al PalaPansini, superano l'Azetium prima in classifica.
Giovinazzo - domenica 8 marzo 2026 19.34
Jovis Natio, la vittoria del rammarico: asfaltata 5-0 la capolista Audax Rutigliano in un match a senso unico nel quindicesimo turno del girone B di serie C2.
Tante le defezioni con cui mister de Biase arriva alla sfida contro la capofila del girone: appena 10 gli elementi in distinta per la Jovis Natio, ma i bianconerdi scendono in campo con la voglia di onorare l'impegno sino in fondo. Pronti via e i locali schierano, a sorpresa, la carta del power play: la tattica paga e dopo un paio di minuti Murolo (Agostino) trova la via del primo gol di giornata (1-0).
Il Rutigliano, intontito, non riesce ad entrare in gara e reagire alle mosse tattiche dei locali; la Jovis invece è in giornata di grazia e allunga sul 2-0 con Iessi (Ubaldo Mirco) e Ignomiriello (3-0). Negli ultimi minuti di gara lo stesso Ignomiriello, a seguito di un fortuito scontro di gioco, è costretto ad abbandonare il campo; nonostante l'ulteriore defezione, i locali reagiscono alla grande e ancora con Iessi trovano la via del 4-0 con cui si va all'intervallo.
La ripresa segue la falsa riga della prima frazione di gara: la Jovis, sgombra mentalmente, amministra il possesso con calma, attendendo il varco giusto per offendere. Il Rutigliano, d'altro canto, sembra incapace di reagire e trovare il modo di riaprire la contessa; il colpo di grazia lo infligge Prisciandaro (5-0), con la rete lasciata sguarnita dal power play degli ospiti.
Prova eccellente quella fornita della Jovis Natio: il rammarico più grande, al termine di una gara di questo tipo, è quella di non aver affrontato con questa umiliata e determinazione tutte le gara della stagione.
