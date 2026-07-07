Controllo deiezioni e microchip. <span>Foto Comune di Giovinazzo </span>
Controllo deiezioni e microchip. Foto Comune di Giovinazzo
Cronaca

Giro di vite a Giovinazzo sulle deiezioni canine abbandonate

Controlli a tappeto della Polizia Locale anche sulla microchippatura. Poche però le trasgressioni riscontrate

Giovinazzo - martedì 7 luglio 2026
Nelle scorse ore la Polizia Locale ha effettuato una serie di controlli stringenti sui possessori di cani per contrastare il diffuso e fastidioso fenomeno dell'abbandono di deiezioni canine. Un'azione coordinata dal Comandante Vito Bovino, che ha visto gli agenti impegnati in varie zone della città di Giovinazzo. Quasi un servizio richiesto dai cittadini perbene, che rispettano le regole, per reprimere inciviltà e menefreghismo. Attenzione rivolta anche alla microchippatura degli animali.

«Dalle 7.00 di ieri mattina la nostra Polizia Locale in borghese ha effettuato diversi controlli sui possessori dei nostri amici a quattro zampe in varie aree del paese (lungomari, zona Stazione, piazzetta via Cairoli, piazzetta Spinelli…). Nessuna violazione sulle deiezioni canine, tutti attrezzati - ha dichiarato sui canali social il sindaco Michele Sollecito -. Di sicuro ci sono ancora persone che non rispettano il decoro urbano tant'è che ogni tanto ci sono "prove" evidenti in vista ma la maggior parte dei nostri concittadini ha ormai compreso l'importanza di raccogliere le deiezioni e di tutelare il decoro urbano. Sono questi gli esempi positivi che vanno promossi, insieme possiamo elevare il senso civico comune».

«Esprimo grande soddisfazione - gli ha fatto eco l'assessore alla Polizia Locale, Savino Alberto Rucci - per l'esito dei controlli effettuati dalla Polizia Locale. È vero, purtroppo continuano a verificarsi episodi che testimoniano come ci sia ancora qualcuno che non rispetta il decoro urbano. Ma la stragrande maggioranza dei nostri concittadini ha ormai compreso l'importanza di raccogliere le deiezioni canine e di contribuire concretamente alla cura del bene comune».
L'auspicio è che il fenomeno vada notevolmente attenuandosi, perché in talune aree (viale De Gaetano, viale Moro, via Gioia e traverse e via Giovinazzesi nel mondo, solo per citare qualche esempio eclatante) è fondamentale battere il ferro ed arrivare a risultati concreti, magari rintracciando incivili e facendo cassa. Le sanzioni sono l'unica lingua che questi personaggi comprendono.
Controlli deiezioni canine Polizia Locale
Controlli deiezioni canine Polizia Locale © Comune di Giovinazzo
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  • deiezioni canine
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