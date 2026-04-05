La Jovis Natio espugna Altamura e chiude quinta: adesso i play-off
I biancoverdi di de Biase s'impongono 2-3 (rete di Pagano e doppietta di Murolo). Ora la sfida col Dream Team Palo
Giovinazzo - domenica 5 aprile 2026 17.58
La Jovis Natio chiude con una vittoria la regular season: il 2-3 sul campo dell'Altamura C5 vale il quinto posto in graduatoria e l'accesso ai play off. Per la diciottesima e ultima giornata del girone B del campionato regionale di serie C2, mister de Biase è costretto a rinunciare anche all'infortunato Prisciandaro.
Nonostante le rotazioni ridotte, tuttavia, i biancoverdi approcciano benissimo al match e si portano subito avanti grazie ad una incursione di Pagano (0-1). Il match si sviluppa su ritmi piuttosto blandi, con buon pace del pubblico altamurano; pochissimi i sussulti nella prima frazione di gara, con Pastoressa praticamente inoperoso per trenta minuti.
Ad inizio ripresa é ancora Pagano a prendersi la scena: suo il tap-in decisivo su pregevole assistenza di Murolo (Lorenzo, 0-2). Sino a metà ripresa la Jovis regge bene l'urto dell'Altamura, respingendo brillantemente ogni sortita dei rivali. Nel giro di due minuti, il muro biancoverde crolla per ben due volte: i locali, con due azioni corali, trovano la via del pareggio (2-2).
Proprio nel miglior momento dei padroni di casa, i Giovinazzesi si ricompattarono e tirano fuori l'orgoglio: guizzo di un imprendibile pagano in banda e Murolo (Lorenzo) trova di testa la rete del definitivo 2-3. La Jovis Natio chiude dunque in crescendo la stagione regolare: 26 i punti ottenuti in 18 giornate, che valgono il quinto posto nella graduatoria.
Il piazzamento permette ai ragazzi della presidentessa Trapani di strappare il pass per disputare il primo turno dei play off: in attesa del comunicato ufficiale, la gara dovrebbe disputarsi il prossimo 14 aprile - davanti al pubblico amico - contro il Dream Team Palo del Colle.
Nonostante le rotazioni ridotte, tuttavia, i biancoverdi approcciano benissimo al match e si portano subito avanti grazie ad una incursione di Pagano (0-1). Il match si sviluppa su ritmi piuttosto blandi, con buon pace del pubblico altamurano; pochissimi i sussulti nella prima frazione di gara, con Pastoressa praticamente inoperoso per trenta minuti.
Ad inizio ripresa é ancora Pagano a prendersi la scena: suo il tap-in decisivo su pregevole assistenza di Murolo (Lorenzo, 0-2). Sino a metà ripresa la Jovis regge bene l'urto dell'Altamura, respingendo brillantemente ogni sortita dei rivali. Nel giro di due minuti, il muro biancoverde crolla per ben due volte: i locali, con due azioni corali, trovano la via del pareggio (2-2).
Proprio nel miglior momento dei padroni di casa, i Giovinazzesi si ricompattarono e tirano fuori l'orgoglio: guizzo di un imprendibile pagano in banda e Murolo (Lorenzo) trova di testa la rete del definitivo 2-3. La Jovis Natio chiude dunque in crescendo la stagione regolare: 26 i punti ottenuti in 18 giornate, che valgono il quinto posto nella graduatoria.
Il piazzamento permette ai ragazzi della presidentessa Trapani di strappare il pass per disputare il primo turno dei play off: in attesa del comunicato ufficiale, la gara dovrebbe disputarsi il prossimo 14 aprile - davanti al pubblico amico - contro il Dream Team Palo del Colle.