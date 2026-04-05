Lachiude con una vittoria la regular season: ilsul campo dell'vale il quinto posto in graduatoria e l'accesso ai play off. Per la diciottesima e ultima giornata del girone B del campionato regionale di serie C2, mister de Biase è costretto a rinunciare anche all'infortunato Prisciandaro.Nonostante le rotazioni ridotte, tuttavia, i biancoverdi approcciano benissimo al match e si portano subito avanti grazie ad una incursione di(0-1). Il match si sviluppa su ritmi piuttosto blandi, con buon pace del pubblico altamurano; pochissimi i sussulti nella prima frazione di gara, con Pastoressa praticamente inoperoso per trenta minuti.Ad inizio ripresa é ancora Pagano a prendersi la scena: suo il tap-in decisivo su pregevole assistenza di, 0-2). Sino a metà ripresa la Jovis regge bene l'urto dell'Altamura, respingendo brillantemente ogni sortita dei rivali. Nel giro di due minuti, il muro biancoverde crolla per ben due volte: i locali, con due azioni corali, trovano la via del pareggio (2-2).Proprio nel miglior momento dei padroni di casa, i Giovinazzesi si ricompattarono e tirano fuori l'orgoglio: guizzo di un imprendibile pagano in banda etrova di testa la rete del definitivo 2-3. La Jovis Natio chiude dunque in crescendo la stagione regolare: 26 i punti ottenuti in 18 giornate, che valgono il quinto posto nella graduatoria.Il piazzamento permette ai ragazzi della presidentessadi strappare il pass per disputare il primo turno dei play off: in attesa del comunicato ufficiale, la gara dovrebbe disputarsi il prossimo 14 aprile - davanti al pubblico amico - contro il