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Si decide la griglia del Gamberemo: oggi al via i TourinGame

Due giorni di competizione per i più piccoli nel campo "Don Michele Fiore" della parrocchia Sant'Agostino

Giovinazzo - mercoledì 8 luglio 2026
Prenderanno il via quest'oggi, 8 luglio, i "TourinGame", preludio del Palio dei Rioni "Gamberemo" in programma il prossimo 20 agosto. Appuntamento fissato per le 17.30 al campo "don Michele Fiore" della parrocchia Sant'Agostino.
I "TourinGame" si articolano come una serie di attività ludiche e sportive che vedranno come assoluti protagonisti i ragazzi delle cinque parrocchie storiche della città: Concattedrale, Sant'Agostino, San Domenico, San Giuseppe e Immacolata.

Ed il campanile potrà e dovrà prevalere in una sfida articolata e avvincente tra marcia dei portatori, tiro alla fune, staffetta con la boa con ostacoli, mini golf, mini basket, gioco dei fiscoli e lancia spugna. Al termine di questa prima giornata vi sarà una classifica parziale che andrà poi a sommarsi con quanto accadrà sabato 11 luglio, dalle 9.30, all'interno del Centro Sportivo "Netium". In quella occasione ragazzine e ragazzini competeranno nel Duathlon ed al termine della competizione riceveranno i meritati premi e gadget.

Sin qui la goliardia destinata ai più piccoli, ma quella classifica sarà importante per stilare la griglia di partenza del "Gamberemo" del prossimo 20 agosto. Ed in quel caso nessuno avrà più voglia di scherzare.
Inizieranno così le tante attività e gli eventi organizzati dalla Touring Juvenatium guidata dal presidente Vito Fumai, da anni una presenza fissa nel cartellone Giovinazzo Estate varato dall'amministrazione comunale.


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