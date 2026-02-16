La Jovis Natio spaventa il Castellaneta, ma si scioglie nel finale

Laspaventa la seconda della classe ma si scioglie nel finale: al fischio finale ècon la. L'avvio di gara dei ragazzi di misterè prudente e deciso: a suonare la carica è capitanche, con una conclusione beffarda, trova la rete dell'1-0.Il Castellaneta, impegnata ne testa a testa con l'Audax Rutigliano per la vittoria del campionato, reagisce immediatamente e trova la rete del momentaneo 1-1. I locali tuttavia sembrano più liberi mentalmente e, approfittando di un paio di azioni corali, trovano le reti del 2-1 () e del 3-1 ().La ripresa sembra seguire la falsa riga della prima frazione di gara: la Jovis gestisce con serenità il possesso, mentre la Fortitudo cerca in maniera più frenetica la via della rete. La emozioni si susseguono: gli ospiti accorciano le distanze (3-2) ma, dopo qualche minuto, capitolano sotto i colpi di(4-2). A metà frazione la Fortitudo si rifà sotto con veemenza (4-3 su rigore), ma a 10' dalla finefinalizza al meglio una pregevole azione di rimessa (5-3).Gli ultimi minuti sono intensi, soprattutto dopo la rete del momentaneo 5-4 che riporta il Castellaneta a -1 dai padroni di casa. La doccia gelata, per la Jovis, arriva proprio al 30esimo della ripresa: i biancoverdi commettono il sesto fallo e subiscono la rete del 5-5 finale su tiro libero.Il rammarico per la rimonta subita deve essere immediatamente superata dalla Jovis Natio: martedì, al Pala Disfida di Barletta, andrà in scena il ritorno dei quarti di finale di Coppa Puglia di C2. Si ripartirà dal 3-1 in favore dei ragazzi della presidente Trapani: in palio, contro l', l'accesso alle Final 4 della competizione. Fischio d'inizio alle ore 21.