La Jovis Natio spaventa il Castellaneta, ma si scioglie nel finale

Finisce 5-5 (con i padroni di casa avanti 3-1, 4-2 e 5-3) la sfida del PalaPansini. Il pari arriva dal dischetto del tiro libero

Giovinazzo - domenica 15 febbraio 2026 18.18
La Jovis Natio spaventa la seconda della classe ma si scioglie nel finale: al fischio finale è 5-5 con la Fortitudo Castellaneta. L'avvio di gara dei ragazzi di mister de Biase è prudente e deciso: a suonare la carica è capitan Guerra che, con una conclusione beffarda, trova la rete dell'1-0.

Il Castellaneta, impegnata ne testa a testa con l'Audax Rutigliano per la vittoria del campionato, reagisce immediatamente e trova la rete del momentaneo 1-1. I locali tuttavia sembrano più liberi mentalmente e, approfittando di un paio di azioni corali, trovano le reti del 2-1 (De Palma) e del 3-1 (Prisciandaro).

La ripresa sembra seguire la falsa riga della prima frazione di gara: la Jovis gestisce con serenità il possesso, mentre la Fortitudo cerca in maniera più frenetica la via della rete. La emozioni si susseguono: gli ospiti accorciano le distanze (3-2) ma, dopo qualche minuto, capitolano sotto i colpi di Lovino (4-2). A metà frazione la Fortitudo si rifà sotto con veemenza (4-3 su rigore), ma a 10' dalla fine Pastoressa (Marco) finalizza al meglio una pregevole azione di rimessa (5-3).

Gli ultimi minuti sono intensi, soprattutto dopo la rete del momentaneo 5-4 che riporta il Castellaneta a -1 dai padroni di casa. La doccia gelata, per la Jovis, arriva proprio al 30esimo della ripresa: i biancoverdi commettono il sesto fallo e subiscono la rete del 5-5 finale su tiro libero.

Il rammarico per la rimonta subita deve essere immediatamente superata dalla Jovis Natio: martedì, al Pala Disfida di Barletta, andrà in scena il ritorno dei quarti di finale di Coppa Puglia di C2. Si ripartirà dal 3-1 in favore dei ragazzi della presidente Trapani: in palio, contro l'Adriatica Barletta, l'accesso alle Final 4 della competizione. Fischio d'inizio alle ore 21.
