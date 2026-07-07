Miss Italia, a Giovinazzo la finale regionale di Miss Cinema

Miss Italia cerca la bellezza cinematografica pugliese che possa essere un volto e un talento interessante per le numerose produzioni attratte dalla Puglia.avrà luogo nella grande Piazza Vittorio Emanuele II della pittoresca cittadina turistica di Giovinazzo.L'organizzazione sarà curata dalla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale del celebre concorso per Puglia e Basilicata, con il patrocinio della Città di Giovinazzo.Onorerà della sua presenza, Miss Italia in carica e madrina della finale.La serata sarà condotta da Christian Binetti, attore e presentatore anche della trasmissione dedicata al contest di Patrizia Mirigliani in onda su Antenna Sud, e vedrà ospite la coinvolgente voce della cantante Elena Cappiello.