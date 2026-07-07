Miss Italia 2025 Katia Buchicchio e Carmen Martorana
Miss Italia 2025 Katia Buchicchio e Carmen Martorana
Eventi e cultura

Miss Italia, a Giovinazzo la finale regionale di Miss Cinema

Sabato 11 luglio sarà assegnata la fascia da prefinalista nazionale del concorso

Giovinazzo - martedì 7 luglio 2026
Miss Italia cerca la bellezza cinematografica pugliese che possa essere un volto e un talento interessante per le numerose produzioni attratte dalla Puglia.

Sabato 11 luglio, alle ore 20.30, la finale regionale di Miss Cinema avrà luogo nella grande Piazza Vittorio Emanuele II della pittoresca cittadina turistica di Giovinazzo.
L'organizzazione sarà curata dalla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale del celebre concorso per Puglia e Basilicata, con il patrocinio della Città di Giovinazzo.

Onorerà della sua presenza Katia Buchicchio, Miss Italia in carica e madrina della finale.
La serata sarà condotta da Christian Binetti, attore e presentatore anche della trasmissione dedicata al contest di Patrizia Mirigliani in onda su Antenna Sud, e vedrà ospite la coinvolgente voce della cantante Elena Cappiello.
  • Miss Italia Puglia
Disinfestazione: il calendario di luglio ed agosto a Giovinazzo
7 luglio 2026 Disinfestazione: il calendario di luglio ed agosto a Giovinazzo
Festival "Del Racconto, il Film ": nuovo appuntamento a Giovinazzo
7 luglio 2026 Festival "Del Racconto, il Film": nuovo appuntamento a Giovinazzo
Altri contenuti a tema
Miss Italia, a Giovinazzo eletta Miss Cinema Puglia Miss Italia, a Giovinazzo eletta Miss Cinema Puglia La finale regionale si è tenuta in Piazza Vittorio Emanuele II, ospiti il prof. Francesco Schittulli e Ofelia Passaponti 
A Giovinazzo si elegge Miss Cinema Puglia A Giovinazzo si elegge Miss Cinema Puglia Madrina della serata miss Italia 2024, Ofelia Passaponti
Miss Italia, selezionate a Giovinazzo le prime finaliste regionali Eventi Miss Italia, selezionate a Giovinazzo le prime finaliste regionali L'evento domenica alla Regia Domus Borgo Sette Torri
Miss Cinema Puglia eletta in Piazza Vittorio Emanuele II Miss Cinema Puglia eletta in Piazza Vittorio Emanuele II La 18enne Anna Mastropasqua si è aggiudicata il titolo nella finale regionale di Miss Italia
Stasera a Giovinazzo la finale regionale di Miss Italia Stasera a Giovinazzo la finale regionale di Miss Italia Appuntamento alle 20.30 ai piedi della Fontana dei Tritoni
Arte e Miss Italia, gli appuntamenti della domenica a Giovinazzo Vita di città Arte e Miss Italia, gli appuntamenti della domenica a Giovinazzo Il riepilogo degli eventi del cartellone comunale
Ilaria Lapalombella eletta Miss Cinema Puglia a Giovinazzo Eventi Ilaria Lapalombella eletta Miss Cinema Puglia a Giovinazzo La 19enne di Bitetto è studentessa in Scienze dell'Educazione e della Formazione
Miss Italia, a Giovinazzo sarà eletta Miss Cinema Puglia Eventi Miss Italia, a Giovinazzo sarà eletta Miss Cinema Puglia La finale regionale si terrà il 31 agosto in Piazza Vittorio Emanuele II
Auto capovolta, tragedia sfiorata in via Gioia
6 luglio 2026 Auto capovolta, tragedia sfiorata in via Gioia
Tentato omicidio a Molfetta, revocata l'ordinanza per uno degli indagati
6 luglio 2026 Tentato omicidio a Molfetta, revocata l'ordinanza per uno degli indagati
Campionati Italiani Under 20 su pista: Viviana Marinelli è bronzo nei 3000 metri
6 luglio 2026 Campionati Italiani Under 20 su pista: Viviana Marinelli è bronzo nei 3000 metri
Centinaia di fedeli per le strade di Giovinazzo per il Sacro Cuore di Gesù - FOTO
6 luglio 2026 Centinaia di fedeli per le strade di Giovinazzo per il Sacro Cuore di Gesù - FOTO
Libera Giovinazzo organizza "Un torneo per Michele "
6 luglio 2026 Libera Giovinazzo organizza "Un torneo per Michele"
Prova a sparare ma la pistola si inceppa, poi lo picchiano: quattro arresti
5 luglio 2026 Prova a sparare ma la pistola si inceppa, poi lo picchiano: quattro arresti
Stasera la processione del Sacro Cuore di Gesù: l'itinerario completo
5 luglio 2026 Stasera la processione del Sacro Cuore di Gesù: l'itinerario completo
"Notte Bianca della Poesia ": il programma della seconda serata a Giovinazzo
5 luglio 2026 "Notte Bianca della Poesia": il programma della seconda serata a Giovinazzo
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.