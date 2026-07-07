Festival "Del Racconto, il Film": nuovo appuntamento a Giovinazzo

, nell'anfiteatro sul piazzale Aeronautica Militare, alle 19.30, con, un appuntamento aperto dal romanzo(Terrarossa), esordio letterario di(in dialogo con la giornalista Gilda Camero) che travalica i confini del noir per raccontare una storia di formazione e amicizia, di maldicenze e raggiri. Il bullismo e la responsabilità genitoriale sono, invece, i temi al centro del filmdiattrice e regista italiana che vive a Berlino, che racconterà al pubblico il suo secondo lungometraggio, un potente dramma familiare tratto dall'opera teatrale El pequeño poni di Paco Bezerra: nello spazio ristretto di un taxi, il film trascina lo spettatore nel vortice emotivo di una coppia (interpreti Max Riemelt e Natalia Rudziewicz) costantemente sotto pressione, divisa tra carriera e famiglia, alle prese con la scoperta che il figlio di dieci anni Luis è vittima di bullismo a scuola.C'è anche Rutigliano nella mappa della settimana del festival: mercoledì 8 luglio, in piazza Colamussi, alle 19.30, Del Racconto, le nostre Proiezioni si concentra sul romanzo vincitore del Premio Campiello 2025, Di spalle a questo mondo (Neri Pozza) della grande poetessa e scrittrice Wanda Marasco, per la prima volta ospite del DRIFfest, in dialogo con l'italianista e specialista di critica di genere Lea Durante. Di spalle a questo mondo è ispirato al racconto della vita di Ferdinando Palasciano, primo chirurgo a proclamare il principio di neutralità dei feriti di guerra, e di sua moglie Olga Pavlova Vavilova. Un dramma dell'imperfezione ambientato nella Napoli del secondo Ottocento, che ripercorre le vite tormentate dei due protagonisti, esplorando i temi della vocazione, della malattia mentale e dell'imperfezione umana. Una serata che sarà completata dal coming of age disfunzionale Il rapimento di Arabella, film scritto e diretto da Carolina Cavalli, che sarà presentato al pubblico dall'attrice Monica Nappo.Chiude la settimana Del Racconto, la Cura, appuntamento giovedì 9 luglio, a Bari, in largo Vito Maurogiovanni, alle 19.30, che, in apertura di serata, presenta il documentario Nella mia stanza, di Fabiano Tagarelli e Giancarlo Visitilli, esito di un laboratorio che ha coinvolto per un anno le studentesse e gli studenti dell'IISS Tommaso Fiore di Modugno, un'indagine psicologica sulle loro emozioni e sul loro desiderio di sentirsi ascoltati (interverrà la preside dell'istituto, Sara Giannetto). A seguire, la regista e sceneggiatrice svizzera Petra Volpe (collegata in streaming) presenterà L'ultimo turno, film, presentato nella sezione Gala del Festival di Berlino, che segue l'infinito turno di una giovane ma esperta infermiera in un ospedale cantonale svizzero, una notte nella cruda routine quotidiana in un reparto sovraffollato e a corto di personale che assume sempre più i contorni di una corsa contro il tempo.Nelle prossime settimane, tra gli ospiti della 17esima edizione del DRIFF ci saranno Ivan Cotroneo, Marco Lodoli, Edoardo Winspeare, Laura Samani, Nicolangelo Gelormini, Carine Tardieu, Pier Lorenzo Pisano, e tanti altri.Ilorganizzato dalla Cooperativa Sociale I Bambini di Truffaut, con la direzione artistica di Giancarlo Visitilli, dal 16 giugno al 24 luglio, presenta 21 appuntamenti tra Bari, Giovinazzo, Rutigliano, Sannicandro di Bari, con due incontri nel carcere di Trani (è l'unico festival pugliese a prevederlo ogni anno).Questa edizione di "Del Racconto, il Film" è realizzata dalla Cooperativa Sociale I Bambini di Truffaut, in collaborazione con Regione Puglia, Puglia Culture, Apulia Film Commission, Comuni di Bari, Giovinazzo, Sannicandro di Bari, Rutigliano, dal Carcere di Trani, ufficio Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Puglia, impresa sociale Auxilium di Altamura e IISS Tommaso Fiore di Modugno.Tutti gli incontri sono alle 19.30 a ingresso libero, fino a esaurimento posti.