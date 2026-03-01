Pagano riprende il Poggiorsini: la Jovis Natio rimonta e fa 2-2

La quattordicesima giornata (ne mancano quattro al termine della stagione regolare) del girone B di serie C2 sa di occasione persa per lache impatta 2-2 (doppietta di Pagano), dopo essere stata sotto di due reti, sul campo del Poggiorsini.Per il club della presidentessa Trapani si tratta del quinto pareggio stagionale (mai nessuno come i biancoverdi) che permette ai giovinazzesi di agganciare al quinto posto il Dream Team Palo del Colle, adesso appaiati a quota 17 punti, in piena zona play-off. La partita fatica a prendere ritmo e la partita si traduce in eccessiva prudenza. Il Poggiorsini è un po' più audace e passa in vantaggio (1-0), prima di raddoppiare.E proprio con il doppio vantaggio (2-0), nonostante qualche sortita offensiva della squadra di de Biase che prova a fare qualcosa senza riuscire a segnare, le due squadre tornano negli spogliatoi. Il secondo tempo continua sulla stessa linea del primo, ma i contropiedi dei padroni di casa, rispetto a quelli del primo tempo, sono tutti senza veleno. Dopo un periodo un po' sterile,fa finalmente gol e accorcia il gap fra le due squadre: 2-1 e partita ufficialmente riaperta.A questo punto il Poggiorsini si rattrappisce, mentre la Jovis Natio costruisce l'assedio finale. La panchina ospite ricorre a tutto l'arsenale, giocando pure la carta del power-play. E proprio con il quinto arriva il meritato pareggio, sempre ad opera di. Finisce 2-2.