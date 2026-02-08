La Jovis Natio sconfitta perde l'occasione: passa a sorpresa l'Azetium

Laspreca una chance clamorosa per raggiungere il terzo posto nel girone B di serie C2: l'Azetium Rutigliano, ultimo in graduatoria, passa 4-2 negli ultimi istanti di gara.Mister de Biase deve rinunciare a Murolo (Agostino) e De Palma, ma ritrova - dopo settimane di assenza - i lungodegenti Ubaldo (Iessi) e Ignomiriello. L'avvio di gara è, come capita spesso, in salita per i biancoverdi: l'Azetium prima coglie un palo dalla lunga distanza, poi passa in vantaggio (1-0) con un velenoso fendente da fuori area.Gli ospiti sono molto propositivi, creano tanto ma sprecano altrettanto; le chance più clamorose capitano sui piedi di capitan Guerra (palo pieno), Montelli e Iessi (Ubaldo), ma l'estremo difensore locale alza la saracinesca e sventa ogni sortita. I padroni di casa sono invece particolarmente cinici, tanto da portarsi sul 2-0 prima dell'intervallo al termine di un'azione rocambolesca.Strigliati a dovere nell'intervallo, i biancoverdi tornano in campo con maggiore convinzione: a suonare la carica è capitan, bravo a sfruttare un'azione da calcio d'angolo (1-2). Qualche minuto più tardi, approfittando della superiorità numerica (espulsione per doppia ammonizione tra le file casalinghe), la Jovis trova il guizzo vincente con il rientrante(2-2). I ragazzi di mister de Biase continuano a spingere cercando la via del vantaggio, ma l'estremo difensore locale è in giornata di grazia.A 5 minuti dalla fine gli ospiti decidono di giocarsi il tutto per tutto, schierando Montelli come power play: la tattica tuttavia non paga, perché é l'Azetium a mettere la freccia. Il 3-2 arriva dopo gli sviluppi i un tiro libero, mentre il 4-2 definitivo arriva a porta sguarnita.La delusione per questa cocente sconfitta va subito archiviata: martedì, con fischio d'inizio alle ore 21.00 al PalaPansini, arriverà l'. In palio, l'accesso alle Final 4 di Coppa Puglia di categoria.