La Jovis Natio crolla nella ripresa. Avanti di un gol, perde 5-3

Lasi scioglie nella ripresa: ilmette la freccia nella ripresa e porta a casa i 3 punti, vincendo 5-3, nel sedicesimo turno del girone B di serie C2. Sulle ali dell'entusiasmo della vittoria di 7 giorni prima, mister de Biase prova nuovamente a sorprendere gli avversari con la carta del power play sin dal fischio d'inizio.La tattica paga, perché i locali sono spaesati e faticano a prendere le misure; a rompere gli indugi ci pensa, con una conclusione beffarda (1-0). I ritmi faticano a salire, Borea (estremo difensore di giornata della Jovis) è praticamente inoperoso e si va all'intervallo con gli ospiti avanti.Nella ripresa il Palo entra in campo con un piglio diverso: nel giro di qualche minuto i locali mettono la freccia, riuscendo addirittura a portarsi sul triplice vantaggio (3-1).non ci sta e, con una zampata, riaccorcia le distanze (3-2); a questo punto gli ospiti tornano a schierare il quinto di movimento, ma questa volta la tattica non paga.Il Dream Team, a porta sguarnita, allunga nuovamente sul +2 (4-2); la Jovis non demorde e, ancora con, si riporta a -1 a pochi minuti dal termine (4-3). Una indecisione in fase di uscita, tuttavia, costa caro ai bianconeri: il Palo trova la rete del definitivo 5-3 per la gioia del pubblico locale.Sabato prossimo, con fischio d'inizio alle ore 16.00, si torna tra le mura amiche: ospite di giornata il Football Club Santeramo.