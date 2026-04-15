La Jovis Natio saluta i play-off, il Dream Team Palo passa 3-5

Lasi sgretola nel finale: a due minuti dalla fine il Dream Team Palo mette la freccia e supera il primo turno dei play-off del girone B di serie C2, vincendoPer la prima gara del post regular season, mister de Biase è costretto a rinunciare - oltre ai lungodegenti Ignomiriello e Ubaldo Iessi - anche a Prisciandaro: nonostante gli appena 10 elementi in distinta, i biancoverdi scendono in campo dal primo minuto con un piglio importante, non riuscendo tuttavia ad essere incisivi negli ultimi 10 metri.Ci vuole uno schiaffo per destare definitivamente i locali: il Dream Team Palo passa al 10' al termine di un'azione corale. Rotti gli indugi, i biancoverdi iniziano a rendersi finalmente pericolosi dalle parti dell'estremo difensore rivale; le occasioni più clamorose passano dai piedi di De Palma prima e Guerra poi, ma entrambi falliscono da pochi passi.Il meritato pareggio arriva a pochi minuti dalla fine della prima frazione, complice il sesto fallo commesso dal Palo del Colle: dal dischetto del tiro liberoè glaciale e trova la rete dell'1-1. A pochi istanti dal termine dei primi 30 minuti, tuttavia, Pastoressa capitola per la seconda volta (1-2): all'intervallo la Jovis è sotto di due reti ad una.La ripresa inizia in modo a dir poco caotica: il primo guizzo è diche, dalla lunga distanza, trova una conclusione - deviata - che vale la rete del nuovo pareggio locale (2-2). Qualche istante dopo il secondo giallo comminato a De Palma costa due minuti di inferiorità ai locali: questi ultimi sono stoici e, con l'uomo in meno, reggono l'urto della compagine ospite.Le occasioni fioccano ambo i lati ma alla fine, su azione di rimessa, è nuovamente il Palo a mettere la freccia (2-3). Mister de Biase, a questo punto, si affida alla consueta carta del power-play: la tattica paga grazie ad un fendente imprendibile da fuori area di, 3-3).Quando ormai i tempi supplementari sembrano alle porte, arriva la doccia gelata per i padroni di casa: Muzio - ex di giornata - firma prima la rete dell'ennesimo sorpasso del Dream Team su tiro libero (3-4) e poi, sempre dal dischetto dei sei metri, quella del definitivo 3-5.Si interrompe al primo turno dei play off - esattamente come lo scorso anno - la seconda stagione della sua storia della: i ragazzi della presidentessa Trapani salutano la competizione con un pò di rammarico per l'epilogo sportivo ma, al contempo, con la consapevolezza di aver lottato con la giusta voglia su ogni pallone.