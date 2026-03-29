La Jovis Natio si congeda dal suo pubblico con una vittoria

Lasaluta i suoi tifosi con una vittoria roboante:abbattono a suon di gol (8-3) il Football Club Santeramo nel diciassettesimo turno del girone B di serie C2.Nonostante le importanti defezioni - tra squalifiche, infortuni ed impegni personali - i ragazzi di mister de Biase scendono in campo con la voglia di congedarsi al meglio con il pubblico amico. Il primo tempo è praticamente un assolo dei biancoverdi, sempre in dominio del possesso e praticamente mai in difficoltà in fase difensiva.Le marcature le sblocca, 1-0), che sarà autentico mattatore di giornata con ben 5 reti messe a referto; lo stesso molfettese trova la via del 2-0 poco dopo, mentre il 3-0 porta la firma di. Mister de Biase prova a sorprendere gli avversari con la tattica del portiere di movimento: a beneficiarne è ancora una volta4-0).La Jovis Natio scende in campo nella ripresa poco concentrata: Borea viene espulso per una parata fuori area e il Santeramo, nel giro di 5 minuti, si riporta rapidamente sotto (4-3). I locali, ancora una volta con la tattica del quinto di movimento, riescono finalmente a riprendersi e ad allungare sino al definitivo 8-3. Le marcature (2 a testa) portano le firme dello scatenatoe diSabato prossimo, sul parquet di Altamura, la Jovis Natio, salita al quinto posto a quota 23 punti, saluterà definitivamente questa stagione ricca di rimpianti.