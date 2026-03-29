La Jovis Natio
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La Jovis Natio si congeda dal suo pubblico con una vittoria

I biancoverdi di de Biase superano 8-3 l'FC Santeramo (cinquina di Murolo, tripletta di Prisciandaro) e salgono al quinto posto

Giovinazzo - domenica 29 marzo 2026 17.40
La Jovis Natio saluta i suoi tifosi con una vittoria roboante: Murolo (Agostino) e Prisciandaro abbattono a suon di gol (8-3) il Football Club Santeramo nel diciassettesimo turno del girone B di serie C2.

Nonostante le importanti defezioni - tra squalifiche, infortuni ed impegni personali - i ragazzi di mister de Biase scendono in campo con la voglia di congedarsi al meglio con il pubblico amico. Il primo tempo è praticamente un assolo dei biancoverdi, sempre in dominio del possesso e praticamente mai in difficoltà in fase difensiva.

Le marcature le sblocca Murolo (Agostino, 1-0), che sarà autentico mattatore di giornata con ben 5 reti messe a referto; lo stesso molfettese trova la via del 2-0 poco dopo, mentre il 3-0 porta la firma di Prisciandaro. Mister de Biase prova a sorprendere gli avversari con la tattica del portiere di movimento: a beneficiarne è ancora una volta Murolo (Agostino, 4-0).

La Jovis Natio scende in campo nella ripresa poco concentrata: Borea viene espulso per una parata fuori area e il Santeramo, nel giro di 5 minuti, si riporta rapidamente sotto (4-3). I locali, ancora una volta con la tattica del quinto di movimento, riescono finalmente a riprendersi e ad allungare sino al definitivo 8-3. Le marcature (2 a testa) portano le firme dello scatenato Murolo e di Prisciandaro.

Sabato prossimo, sul parquet di Altamura, la Jovis Natio, salita al quinto posto a quota 23 punti, saluterà definitivamente questa stagione ricca di rimpianti.
  • Jovis Natio Giovinazzo
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