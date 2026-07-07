Zanzara tigre
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Attualità

Disinfestazione: il calendario di luglio ed agosto a Giovinazzo

Doppio intervento nelle prossime settimane

Giovinazzo - martedì 7 luglio 2026 Comunicato Stampa
Il Comune di Giovinazzo ha già calendarizzato gli interventi di disinfestazione adulticida contro di mosche e zanzare per i mesi di luglio e agosto.
I giorni di luglio interessati dalla disinfestazione saranno il 13 e il 20, mentre ad agosto i giorni 3-17 e 31.
Come sempre le operazioni inizieranno alle ore 23.55 e, salvo avverse condizioni meteo, dureranno il tempo necessario per disinfestare il territorio comunale. Si raccomanda sempre di non lasciare indumenti o alimenti sui balconi, di tenere in casa gli animali e di chiudere le finestre esterne.
  • disinfestazione Giovinazzo
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