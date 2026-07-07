Disinfestazione: il calendario di luglio ed agosto a Giovinazzo

Il Comune di Giovinazzo ha già calendarizzato gli interventi di disinfestazione adulticida contro di mosche e zanzare per i mesi di luglio e agosto.I giorni di luglio interessati dalla disinfestazione sarannoCome sempre le operazioni inizieranno alle ore 23.55 e, salvo avverse condizioni meteo, dureranno il tempo necessario per disinfestare il territorio comunale. Si raccomanda sempre di non lasciare indumenti o alimenti sui balconi, di tenere in casa gli animali e di chiudere le finestre esterne.