Defender Giovinazzo C5, Dibenedetto: «Contentissimo per il rinnovo»

Con benmesse a segno (tra il girone B di serie A2 Elite e le sei gare dei play-off),è stato senza dubbio tra le note più lieti dell'ultima stagione sportiva del, coincisa con lo storico salto in serie A Kinto. E il rinnovo del vincolo sportivo fino al 30 giugno 2028 è stata solo la ciliegina sulla torta.«Ringrazioper la fiducia - le parole del laterale classe '00 di Barletta -, sono contentissimo di far ancora parte di questo progetto e di rimanere per il secondo anno consecutivo in una piazza stupenda e così prestigiosa. La scelta è dovuta al fatto che, al di là degli storici traguardi conseguiti dal gruppo, mi sono trovato bene:».Lui, nei mesi trascorsi al PalaPansini, si è rivelato molto abile nell'uno contro uno, nel velocizzare la manovra offensiva () ed è dotato di una buona visione di gioco, grazie alla quale ha sfornato numerosi assist per le bocche di fuoco biancoverdi. Nel suo curriculum anche uno stage con la maglia azzurra della Nazionale, quando era ancora under.Quello di Dibenedetto è il terzo rinnovo della squadra del responsabile tecnicoche ha appena iniziato la propria marcia verso la prima storica partecipazione al massimo campionato italiano di futsal: «Sicuramente ci prepareremo al meglio per la serie A - ha concluso - rispettando tutti, mae, personalmente, cercherò di contribuire dando tutto me stesso».