Salvatore Dibenedetto
Salvatore Dibenedetto

Defender Giovinazzo C5, Dibenedetto: «Contentissimo per il rinnovo»

Il club di Carlucci ha comunicato il prolungamento del vincolo sportivo con il laterale classe ’00 di Barletta

Giovinazzo - venerdì 17 luglio 2026 Comunicato Stampa
Con ben 22 reti messe a segno (tra il girone B di serie A2 Elite e le sei gare dei play-off), Salvatore Dibenedetto è stato senza dubbio tra le note più lieti dell'ultima stagione sportiva del Defender Giovinazzo C5, coincisa con lo storico salto in serie A Kinto. E il rinnovo del vincolo sportivo fino al 30 giugno 2028 è stata solo la ciliegina sulla torta.

«Ringrazio il presidente Carlucci, i direttori Marzella e Lasorsa per la fiducia - le parole del laterale classe '00 di Barletta -, sono contentissimo di far ancora parte di questo progetto e di rimanere per il secondo anno consecutivo in una piazza stupenda e così prestigiosa. La scelta è dovuta al fatto che, al di là degli storici traguardi conseguiti dal gruppo, mi sono trovato bene: l'ambiente mi ha fatto stare sempre bene».

Lui, nei mesi trascorsi al PalaPansini, si è rivelato molto abile nell'uno contro uno, nel velocizzare la manovra offensiva (17 i gol segnati in campionato, 5 nella post-season) ed è dotato di una buona visione di gioco, grazie alla quale ha sfornato numerosi assist per le bocche di fuoco biancoverdi. Nel suo curriculum anche uno stage con la maglia azzurra della Nazionale, quando era ancora under.

Quello di Dibenedetto è il terzo rinnovo della squadra del responsabile tecnico Menini che ha appena iniziato la propria marcia verso la prima storica partecipazione al massimo campionato italiano di futsal: «Sicuramente ci prepareremo al meglio per la serie A - ha concluso - rispettando tutti, ma non avendo mai paura di nessuno e, personalmente, cercherò di contribuire dando tutto me stesso».
  • Salvatore Dibenedetto
Alga tossica anche a Giovinazzo. Lo conferma Arpa Puglia
17 luglio 2026 Alga tossica anche a Giovinazzo. Lo conferma Arpa Puglia
Taglio contributo alla Regata dei Gonfaloni: i Vogatori "Massimo Cervone " s'interrogano
17 luglio 2026 Taglio contributo alla Regata dei Gonfaloni: i Vogatori "Massimo Cervone" s'interrogano
Altri contenuti a tema
Intesa trovata, Dibenedetto torna al Defender Giovinazzo C5 Intesa trovata, Dibenedetto torna al Defender Giovinazzo C5 Il laterale classe ’00 aveva salutato il club la scorsa estate. Adesso l’atteso ritorno in maglia biancoverde
Dibenedetto non vestirà la maglia del Defender Giovinazzo C5 Dibenedetto non vestirà la maglia del Defender Giovinazzo C5 Il laterale offensivo saluta i biancoverdi dopo una sola stagione: «Le strade si dividono, ma i ricordi positivi restano»
Il Defender Giovinazzo sgancia la bomba: colpaccio Dibenedetto Il Defender Giovinazzo sgancia la bomba: colpaccio Dibenedetto Il laterale offensivo classe ’00 è l’acquisto dell’estate del ds Lasorsa: «Sono un ragazzo ambizioso, qui per fare una grande stagione»
A Giovinazzo la serata conclusiva del concorso di poesia dialettale
17 luglio 2026 A Giovinazzo la serata conclusiva del concorso di poesia dialettale
100x100 Maturi 2026, il 28 luglio la festa delle eccellenze a Molfetta: ospite Adrian Fartade
16 luglio 2026 100x100 Maturi 2026, il 28 luglio la festa delle eccellenze a Molfetta: ospite Adrian Fartade
Festa Madonna del Carmine: a San Giuseppe messa presieduta dal vescovo
16 luglio 2026 Festa Madonna del Carmine: a San Giuseppe messa presieduta dal vescovo
Emily Venere Donniacuo nuova campionessa italiana FIDESM 2026 di danze latino-americane
16 luglio 2026 Emily Venere Donniacuo nuova campionessa italiana FIDESM 2026 di danze latino-americane
Divanei ancora col Defender Giovinazzo C5: «Rinnovo? Sono felicissimo»
16 luglio 2026 Divanei ancora col Defender Giovinazzo C5: «Rinnovo? Sono felicissimo»
DRIFFest, stasera ancora letteratura e cinema nell'anfiteatro di Levante a Giovinazzo
16 luglio 2026 DRIFFest, stasera ancora letteratura e cinema nell'anfiteatro di Levante a Giovinazzo
A Giovinazzo arriva “Ludus in Burgus”, il primo festival dedicato al gioco moderno
16 luglio 2026 A Giovinazzo arriva “Ludus in Burgus”, il primo festival dedicato al gioco moderno
Completata prima fase del progetto di sostegno psicologico alle famiglie di Giovinazzo
16 luglio 2026 Completata prima fase del progetto di sostegno psicologico alle famiglie di Giovinazzo
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.