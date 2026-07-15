Angelo Piscitelli
Angelo Piscitelli

«Ho firmato il rinnovo più importante della mia storia»

Il capitano Piscitelli e il Defender Giovinazzo C5 ancora insieme. Si tratta del primo rinnovo stagionale

Giovinazzo - mercoledì 15 luglio 2026 Comunicato Stampa
«Questo è il rinnovo più importante della mia storia biancoverde». Con questa premessa Angelo Piscitelli, storico capitano che ha scritto le pagine più affascinanti del club neopromosso in serie A Kinto, ha ufficializzato l'accordo che lo legherà al sodalizio del presidente Carlucci fino al 2027.

«Dopo aver scalato tutto le categorie con la maglia biancoverde - ha detto ancora -. questo è il coronamento del mio sogno». Ma Piscitelli, laterale giovinazzese classe '87, non è solo storia, ma è anche quell'uomo squadra capace di ricompattare lo spogliatoio nei momenti più bui e coinvolgere tutti in quelli migliori con la sua pluriennale esperienza nel futsal italiano.

Le sue qualità, soprattutto difensive, non disdegnando però gli inserimenti nella manovra offensiva, non hanno bisogno di presentazioni. Lo scorso anno, nel torneo di serie A2 Elite, fra stagione regolare e post-season, è andato a segno per ben cinque volte, timbrando il cartellino anche nella storica finale di ritorno sul campo del Cesena.

Piscitelli, dunque, rimarrà ancora una volta un assoluto punto di riferimento della squadra del riconfermato responsabile tecnico Menini e lui ne è assolutamente consapevole: «Ringrazio la società e lo staff tecnico per la fiducia che hanno deciso di riporre in me anche nella prossima stagione», ha proseguito Piscitelli dopo aver stretto la mano al dg Marzella e al ds Lasorsa.

«Sarò ancora il capitano del Defender Giovinazzo C5 - ha concluso con orgoglio - in questa storica annata nella storia del futsal della mia città».
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