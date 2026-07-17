Stasera c'è la Regata dei Gonfaloni. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Stasera c'è la Regata dei Gonfaloni. Foto Gianluca Battista
Voga

Taglio contributo alla Regata dei Gonfaloni: i Vogatori "Massimo Cervone" s'interrogano

Nota del presidente Peppino Cervone che accende i riflettori sulla vicenda

Giovinazzo - venerdì 17 luglio 2026
Un taglio di fondi inaspettato da parte del Comune di Giovinazzo alla Regata dei Gonfaloni. Questo il cuore della nota inviataci dal presidente dell'Associazione Vogatori "Massimo Cervone", Peppino Cervone, che chiede lumi sulla scelta di penalizzare una rassegna che da tanti anni fa giungere in Cala Porto squadre e staff da diverse regioni italiane e dalla Croazia.
Di seguito la nota completa:

Anche quest'anno, domenica 2 Agosto 2026, saremo presenti nelle acque del ns. porticciolo di Giovinazzo, per organizzare la 23a Regata dei Gonfaloni M.Cervone e la 3a ed ultima tappa del 20° Trofeo dell'Adriatico e Jonio, meeting Nazionale CSI.
Nonostante le ristrettezze economiche, dovuto inspiegabilmente al taglio del contributo del Comune di Giovinazzo, le regate ancora per quest'anno si faranno, senza togliere nulla alla manifestazione stessa.
Non riusciamo a comprendere, però, come la ns. associazione abbia potuto subire un taglio al contributo di circa il 60%, contributo che ci veniva regolarmente assegnato da oltre 15 anni.
Crediamo che, in termini d'importanza della manifestazione sportiva e turistica, non manchi nulla; è una manifestazione che c'invidiano dappertutto (Taranto-Bari-Vasto-Molfetta-Dubrovnick - Gaeta e altre).
Evidentemente l'attuale amministrazione comunale ha uno scarso interesse per questa associazione sportiva.
Ad ogni buon conto noi, ripeto con le ns. forze, terremo in piedi questa manifestazione ed accoglieremo come sempre con grande simpatia, tutte le marinerie che parteciperanno, riservando loro la massima ospitalità come da tradizione.



IL PROGRAMMA
ore 08,30 - Santa Messa in P.zza Porto
ore 09,30 - accredito squadre
ore 09,45 - alzabandiera
ore 10,00 - inizio manifestazione 1a manche
ore 13,00 - rinfresco post-gara
ore 13,30 - ristori c/o l'anfiteatro
ore 16,30 - ripresa gare 2a manche
ore 19,30 - Premiazione.
  • Regata dei Gonfaloni
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