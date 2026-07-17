Taglio contributo alla Regata dei Gonfaloni: i Vogatori "Massimo Cervone" s'interrogano

Anche quest'anno, domenica 2 Agosto 2026, saremo presenti nelle acque del ns. porticciolo di Giovinazzo, per organizzare la 23a Regata dei Gonfaloni M.Cervone e la 3a ed ultima tappa del 20° Trofeo dell'Adriatico e Jonio, meeting Nazionale CSI.

Nonostante le ristrettezze economiche, dovuto inspiegabilmente al taglio del contributo del Comune di Giovinazzo, le regate ancora per quest'anno si faranno, senza togliere nulla alla manifestazione stessa.

Non riusciamo a comprendere, però, come la ns. associazione abbia potuto subire un taglio al contributo di circa il 60%, contributo che ci veniva regolarmente assegnato da oltre 15 anni.

Crediamo che, in termini d'importanza della manifestazione sportiva e turistica, non manchi nulla; è una manifestazione che c'invidiano dappertutto (Taranto-Bari-Vasto-Molfetta-Dubrovnick - Gaeta e altre).

Evidentemente l'attuale amministrazione comunale ha uno scarso interesse per questa associazione sportiva.

Ad ogni buon conto noi, ripeto con le ns. forze, terremo in piedi questa manifestazione ed accoglieremo come sempre con grande simpatia, tutte le marinerie che parteciperanno, riservando loro la massima ospitalità come da tradizione.