Asilo nido comunale: arrivato nuovo finanziamento

Il Comune di Giovinazzo ha intercettato un nuovo ulteriore finanziamento per lin via di realizzazione in via Madre Teresa di Calcutta. Potranno accedervi. L'amministrazione comunale riceverà altriche serviranno a potenziare ulteriormente opere funzionali al miglioramento energetico e prestazionale della struttura.Una struttura realizzata principalmente con fondi PNRR che vedrà la conclusione dei lavori entro l'anno. La prima pietra era stata posata il 21 dicembre 2023 ed i lavori erano iniziati nel 2024. Poi una sosta dovuta ad alcune modifiche al progetto dopo le prime operazioni di scavo ed infine la struttura che andata man mano prendendo forma ed ora siamo nella fase realmente finale dei lavori. Un'opera strategica per molte famiglie giovinazzesi, il cui progetto è stato ampiamente condiviso anche dalle opposizioni.«Il merito, in questi anni, non sta solo nell'intercettare risorse con progetti validi ed attinenti alle logiche del bando - ci ha detto l'assessore ai Lavori Pubblico,- ma sta anche, e soprattutto, nel destinare queste risorse a progetti concreti. C'è una differenza sostanziale tra questi due aspetti, che non è assolutamente trascurabile. Basta infatti osservare - ha rimarcato - quanto tempo intercorra tra l'ottenimento dei fondi e la chiusura di un lavoro. Anni di confronti, autorizzazioni e tanto altro, sino ad arrivare alla fine di un percorso che spesso viene commentato, senza però avere la minima cognizione di ciò che accade lungo il percorso».Sotto il nostro articolo, alcune foto forniteci dall'ente comunale sull'avanzamento dei lavori all'interno ed all'esterno della struttura.