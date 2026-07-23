A Giovinazzo la "Festa dei Patrioti" di Fratelli d'Italia

Giovedì 23 luglio, a partire dalle ore 18:00, presso Riva del Sole Beach (Sala Eolo) a Giovinazzo, si terrà "Bolina '26 – Festa dei Patrioti", il consueto appuntamento annuale di Gioventù Nazionale e Azione Universitaria, alla presenza del Sottosegretario di Stato alla Salute e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia in Puglia, On. Marcello Gemmato.In programma 4 panel tematici:- La Puglia del futuro | Lavoro, innovazione e prospettive- Puglia e Made in Italy | Sfide e opportunità- Sanità e welfare | Qualità della vitaIl ruolo delle istituzioni | Tra Regione, Parlamento ed Europa.Insieme al Sottosegretario Gemmato interverranno il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, i giovani di Gioventù Nazionale e Azione Universitaria, Consiglieri Regionali, Parlamentari ed Eurodeputati.Alle ore 20.00 è previsto un punto stampa.