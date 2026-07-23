Bolina - Fitto, Picaro e Gemmato a Giovinazzo. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Bolina - Fitto, Picaro e Gemmato a Giovinazzo. Foto Gianluca Battista
Politica

A Giovinazzo la "Festa dei Patrioti" di Fratelli d'Italia

Presente anche il Ministro Lollobrigida

Giovinazzo - giovedì 23 luglio 2026
Giovedì 23 luglio, a partire dalle ore 18:00, presso Riva del Sole Beach (Sala Eolo) a Giovinazzo, si terrà "Bolina '26 – Festa dei Patrioti", il consueto appuntamento annuale di Gioventù Nazionale e Azione Universitaria, alla presenza del Sottosegretario di Stato alla Salute e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia in Puglia, On. Marcello Gemmato.

In programma 4 panel tematici:
- La Puglia del futuro | Lavoro, innovazione e prospettive
- Puglia e Made in Italy | Sfide e opportunità
- Sanità e welfare | Qualità della vita
Il ruolo delle istituzioni | Tra Regione, Parlamento ed Europa.

Insieme al Sottosegretario Gemmato interverranno il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, i giovani di Gioventù Nazionale e Azione Universitaria, Consiglieri Regionali, Parlamentari ed Eurodeputati.
Alle ore 20.00 è previsto un punto stampa.
  • Fratelli d'Italia
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