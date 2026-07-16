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Emily Venere Donniacuo nuova campionessa italiana FIDESM 2026 di danze latino-americane
Un successo che corona un percorso di anni affiancata dall'allenatrice Antonella Illuzzi
Giovinazzo - giovedì 16 luglio 2026 18.30 Comunicato Stampa
Giovinazzo celebra un nuovo e prestigioso successo sportivo. Emily Venere Donniacuo ha conquistato il titolo di campionessa italiana FIDESM 2026 di danze latino-americane, portando il nome della città sul gradino più alto del podio nazionale.
Atleta di spicco dell'Associazione Sportiva Cuban Club, Emily è allenata dal tecnico internazionale FIDESM, Antonella Illuzzi, che l'ha accompagnata in un percorso di crescita costruito con impegno, disciplina e costanza.
Il titolo è il coronamento di anni di sacrifici, allenamenti quotidiani, ore trascorse in palestra e grande determinazione, affrontando con tenacia le difficoltà che accompagnano ogni percorso sportivo di alto livello.
Un risultato che premia non solo il talento dell'atleta, ma anche il lavoro dello staff tecnico e il sostegno di quanti hanno sempre creduto nelle sue capacità, contribuendo al raggiungimento di questo importante traguardo.
A Emily Venere Donniacuo e alla sua allenatrice Antonella Illuzzi vanno i complimenti dell'intera comunità per uno straordinario successo che rende orgogliosa Giovinazzo. L'auspicio è che questo titolo rappresenti soltanto il primo di una lunga serie di affermazioni sportive ai massimi livelli.
Atleta di spicco dell'Associazione Sportiva Cuban Club, Emily è allenata dal tecnico internazionale FIDESM, Antonella Illuzzi, che l'ha accompagnata in un percorso di crescita costruito con impegno, disciplina e costanza.
Il titolo è il coronamento di anni di sacrifici, allenamenti quotidiani, ore trascorse in palestra e grande determinazione, affrontando con tenacia le difficoltà che accompagnano ogni percorso sportivo di alto livello.
Un risultato che premia non solo il talento dell'atleta, ma anche il lavoro dello staff tecnico e il sostegno di quanti hanno sempre creduto nelle sue capacità, contribuendo al raggiungimento di questo importante traguardo.
A Emily Venere Donniacuo e alla sua allenatrice Antonella Illuzzi vanno i complimenti dell'intera comunità per uno straordinario successo che rende orgogliosa Giovinazzo. L'auspicio è che questo titolo rappresenti soltanto il primo di una lunga serie di affermazioni sportive ai massimi livelli.