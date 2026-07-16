Emily Venere Donniacuo nuova campionessa italiana FIDESM 2026 di danze latino-americane

Giovinazzo celebra un nuovo e prestigioso successo sportivo.ha conquistato il titolo didi danze latino-americane, portando il nome della città sul gradino più alto del podio nazionale.Atleta di spicco dell', Emily è allenata dal tecnico internazionale FIDESM, Antonella Illuzzi, che l'ha accompagnata in un percorso di crescita costruito con impegno, disciplina e costanza.Il titolo è il coronamento di anni di sacrifici, allenamenti quotidiani, ore trascorse in palestra e grande determinazione, affrontando con tenacia le difficoltà che accompagnano ogni percorso sportivo di alto livello.Un risultato che premia non solo il talento dell'atleta, ma anche il lavoro dello staff tecnico e il sostegno di quanti hanno sempre creduto nelle sue capacità, contribuendo al raggiungimento di questo importante traguardo.A Emily Venere Donniacuo e alla sua allenatrice Antonella Illuzzi vanno i complimenti dell'intera comunità per uno straordinario successo che rende orgogliosa Giovinazzo. L'auspicio è che questo titolo rappresenti soltanto il primo di una lunga serie di affermazioni sportive ai massimi livelli.