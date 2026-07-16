Emily Venere Donniacuo. <span>Foto Cuban Club Bari </span>
Emily Venere Donniacuo. Foto Cuban Club Bari
Altri sport

Emily Venere Donniacuo nuova campionessa italiana FIDESM 2026 di danze latino-americane

Un successo che corona un percorso di anni affiancata dall'allenatrice Antonella Illuzzi

Giovinazzo - giovedì 16 luglio 2026 18.30 Comunicato Stampa
Giovinazzo celebra un nuovo e prestigioso successo sportivo. Emily Venere Donniacuo ha conquistato il titolo di campionessa italiana FIDESM 2026 di danze latino-americane, portando il nome della città sul gradino più alto del podio nazionale.

Atleta di spicco dell'Associazione Sportiva Cuban Club, Emily è allenata dal tecnico internazionale FIDESM, Antonella Illuzzi, che l'ha accompagnata in un percorso di crescita costruito con impegno, disciplina e costanza.

Il titolo è il coronamento di anni di sacrifici, allenamenti quotidiani, ore trascorse in palestra e grande determinazione, affrontando con tenacia le difficoltà che accompagnano ogni percorso sportivo di alto livello.

Un risultato che premia non solo il talento dell'atleta, ma anche il lavoro dello staff tecnico e il sostegno di quanti hanno sempre creduto nelle sue capacità, contribuendo al raggiungimento di questo importante traguardo.

A Emily Venere Donniacuo e alla sua allenatrice Antonella Illuzzi vanno i complimenti dell'intera comunità per uno straordinario successo che rende orgogliosa Giovinazzo. L'auspicio è che questo titolo rappresenti soltanto il primo di una lunga serie di affermazioni sportive ai massimi livelli.
  • Cuban Club Bari
100x100 Maturi 2026, il 28 luglio la festa delle eccellenze a Molfetta: ospite Adrian Fartade
16 luglio 2026 100x100 Maturi 2026, il 28 luglio la festa delle eccellenze a Molfetta: ospite Adrian Fartade
Festa Madonna del Carmine: a San Giuseppe messa presieduta dal vescovo
16 luglio 2026 Festa Madonna del Carmine: a San Giuseppe messa presieduta dal vescovo
Altri contenuti a tema
Stefano De Martino alla conduzione di Sanremo: il messaggio dell'ASD Cuban Club Giovinazzo Vita di città Stefano De Martino alla conduzione di Sanremo: il messaggio dell'ASD Cuban Club Giovinazzo Una nota per ricordare il luminoso percorso del ballerino e presentatore passato anche per "Notti di Stelle" in piazza Vittorio Emanuele II
Raffaella Mitaritonna ad "Amici": tutto l'orgoglio del Cuban Club Giovinazzo Raffaella Mitaritonna ad "Amici": tutto l'orgoglio del Cuban Club Giovinazzo Antonella Illuzzi: «Sapevo sin da subito che saresti diventata una Grande»
Elite Dance Cup, Giulia Lavoratti sale sul gradino più alto del podio Elite Dance Cup, Giulia Lavoratti sale sul gradino più alto del podio La ballerina del Cuban Club Bari ha brillantemente conquistato il titolo di campionessa in quel di Bologna
Fratres e Cuban Club in Villa Comunale per testimoniare la bellezza del volontariato Associazioni Fratres e Cuban Club in Villa Comunale per testimoniare la bellezza del volontariato Lo spettacolo "Latin Stars" di sabato 29 giugno a tenuto accesi i riflettori sulla necessità di continuare a donare
Danza sportiva, Samira Barbolla Bonvino è bronzo agli Europei di Zagabria Danza sportiva, Samira Barbolla Bonvino è bronzo agli Europei di Zagabria Nelle scorse ore sono arrivate anche le congratulazioni del sindaco Michele Sollecito
Mattia Zenzola ama il Bari ed è cresciuto artisticamente a Giovinazzo Vita di città Mattia Zenzola ama il Bari ed è cresciuto artisticamente a Giovinazzo Il vincitore di "Amici 2023" è stato a lungo allievo di Antonella Illuzzi
Ido World Latin Championships, Sofia Fiorentino sale sul tetto del mondo Ido World Latin Championships, Sofia Fiorentino sale sul tetto del mondo La 14enne giovinazzese del Cuban Club Bari si è aggiudicata il titolo mondiale partecipando ai campionati di Atene
Brillano le stelle a Giovinazzo, due sere con grandi ospiti e danza in piazza Eventi e cultura Brillano le stelle a Giovinazzo, due sere con grandi ospiti e danza in piazza Il 4 ed il 5 agosto l'evento del Cuban Club Bari patrocinato dal Comune di Giovinazzo
Divanei ancora col Defender Giovinazzo C5: «Rinnovo? Sono felicissimo»
16 luglio 2026 Divanei ancora col Defender Giovinazzo C5: «Rinnovo? Sono felicissimo»
DRIFFest, stasera ancora letteratura e cinema nell'anfiteatro di Levante a Giovinazzo
16 luglio 2026 DRIFFest, stasera ancora letteratura e cinema nell'anfiteatro di Levante a Giovinazzo
A Giovinazzo arriva “Ludus in Burgus”, il primo festival dedicato al gioco moderno
16 luglio 2026 A Giovinazzo arriva “Ludus in Burgus”, il primo festival dedicato al gioco moderno
Completata prima fase del progetto di sostegno psicologico alle famiglie di Giovinazzo
16 luglio 2026 Completata prima fase del progetto di sostegno psicologico alle famiglie di Giovinazzo
Chiusura primo tratto lungomare Marina Italiana e ZTL: la voce di Noi per Giovinazzo
15 luglio 2026 Chiusura primo tratto lungomare Marina Italiana e ZTL: la voce di Noi per Giovinazzo
Tentato omicidio a Molfetta, misure alleggerite per altri due indagati
15 luglio 2026 Tentato omicidio a Molfetta, misure alleggerite per altri due indagati
«Ho firmato il rinnovo più importante della mia storia»
15 luglio 2026 «Ho firmato il rinnovo più importante della mia storia»
Beata Vergine del Monte Carmelo: il programma liturgico dell'Arciconfraternita di Maria SS del Carmine
15 luglio 2026 Beata Vergine del Monte Carmelo: il programma liturgico dell'Arciconfraternita di Maria SS del Carmine
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.