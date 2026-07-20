Defender e Cutrignelli ancora insieme: «Giovinazzo mi ha adottato»

«Sono tornato a Giovinazzo lo scorso inverno e sono stato accolto in una vera famiglia:, l'ho portata in serie A Kinto»., laterale delfino al prossimo 30 giugno 2027, parla con il sorriso ben stampato sul volto.Originario di Bari, classe '92, ha toccato per la prima volta il parquet del PalaPansini nel 2015. Oggi, undici anni più tardi, dopo aver trascinato il club dinella massima serie nazionale si è detto «super felice di rimanere in questa città che amo tanto, che mi ha dato molto di più, che mi ha adottato e io sono riconoscente», ha detto.Cutrignelli, autore di 14 reti in campionato e 3 durante i play-off, è pronto a calcare i campi della massima serie dopo avere già indossato le maglie di. Prima dell'esordio nella prima serie italiana era arrivata anche la chiamata in Nazionale.«Sono ancora più contento - ha proseguito - di aver trovato un accordo con la società, che ringrazio ancora una volta pubblicamente, e che mi offre la possibilità di disputare la serie A Kinto e di conciliare per il secondo anno di fila i miei impegni con la: d'altronde ho dato tutto me stesso pur di portarli, per la prima volta in 25 anni, nella categoria che meritano».Cutrignelli è pronto ad una nuova sfida: «Tutti sanno benissimo, ormai, che io gioco prima di tutto per il popolo di Giovinazzo, per il suo stemma che porto con orgoglio sulla maglia e poi, soltanto dopo, per il mio nome.», la chiosa finale dedicata ai tifosi biancoverdi.