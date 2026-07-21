Movida e sicurezza nell’estate barese: controlli della Questura tra Bari e Giovinazzo

Nell'ambito delle attività disposte dal Questore di Bari dott. Annino Gargano, la Polizia di stato nell'area metropolitana di Bari, ha intensificato i controlli nei luoghi interessati dalla Movida estiva, ispezionando i locali di pubblico spettacolo maggiormente frequentati dai giovani.Tra giugno e luglio 2026, grazie ai numerosi controlli con l'impiego dei poliziotti della Divisione della Polizia Amministrativa della Questura di Bari, in cinque circostanze è stato possibile, che vanno dall'organizzazione di feste danzanti abusive all'impiego di personale di sicurezza privo dei requisiti di legge, fino al reiterato e pericoloso superamento dei limiti di capienza stabiliti per la tutela dell'incolumità pubblica.In un caso la concentrazione di ragazzi intenti a ballare all'interno di un locale era talmente elevata che i poliziotti sono dovuti intervenire con immediatezza, eseguendo una repentina sospensione della musica e la conseguente interruzione dell'evento.A seguito degli illeciti accertati, è scattato anche un provvedimento d'urgenza a firma del Questore di Bari che ha formalmente diffidato un gestore ad astenersi dall'organizzazione di analoghe manifestazioni in mancanza delle autorizzazioni previste dal TULPS. I controlli non si fermeranno, le operazioni proseguiranno lungo l'arco di tutta l'estate, con l'obiettivo prioritario di tutelare l'incolumità dei giovani.