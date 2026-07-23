Nuovi pontili nel porto di Giovinazzo: il VIDEO del sindaco Sollecito

Nella scorse ore sono iniziati i lavori di, nel porto di Giovinazzo. L'aggiudicataria della nuova concessione, finalmente disciplinata dal regolamento varato dall'amministrazione comunale, è laCi saranno circa 30 posti per imbarcazioni da diporto, una postazione per mezzi di soccorso ed emergenza e la Lega Navale si occuperà anche di attività sportive e culturali rivolte anche e soprattutto ai più giovani.Ormeggi sicuri anche per i gozzi sotto il Torrione, dalla parte opposta, grazie a nuovi corpi morti installati nel corso dei lavori di questi giorni.In un video, pubblicato nelle scorse ore sui canali social ufficiali, il sindacoha espresso tutta la sua soddisfazione ed ha fornito alcuni dettagli. Noi ve lo proponiamo sotto il nostro scritto.