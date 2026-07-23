Lavori pontili. <span>Foto Comune di Giovinazzo</span>
Lavori pontili. Foto Comune di Giovinazzo
Attualità

Nuovi pontili nel porto di Giovinazzo: il VIDEO del sindaco Sollecito

La Lega Navale aggiudicataria della nuova concessione nello specchio acqueo

Giovinazzo - giovedì 23 luglio 2026
Nella scorse ore sono iniziati i lavori di ormeggio dei nuovi pontili sulla banchina di Ponente, nel porto di Giovinazzo. L'aggiudicataria della nuova concessione, finalmente disciplinata dal regolamento varato dall'amministrazione comunale, è la Lega Navale. Ci saranno circa 30 posti per imbarcazioni da diporto, una postazione per mezzi di soccorso ed emergenza e la Lega Navale si occuperà anche di attività sportive e culturali rivolte anche e soprattutto ai più giovani.
Ormeggi sicuri anche per i gozzi sotto il Torrione, dalla parte opposta, grazie a nuovi corpi morti installati nel corso dei lavori di questi giorni.
In un video, pubblicato nelle scorse ore sui canali social ufficiali, il sindaco Michele Sollecito ha espresso tutta la sua soddisfazione ed ha fornito alcuni dettagli. Noi ve lo proponiamo sotto il nostro scritto.

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