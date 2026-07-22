Fabbrica delle Storie. <span>Foto Marzia Morva</span>
Fabbrica delle Storie. Foto Marzia Morva
Eventi e cultura

Fabbrica delle Storie: ottimo riscontro per l'evento per bimbi e bimbe in Villa Comunale

La soddisfazione delle organizzatrici

Giovinazzo - mercoledì 22 luglio 2026
Nel programma Estate Giovinazzo 2026, patrocinato dall'amministrazione comunale, ampio e ricco cartellone di iniziative ed eventi che spaziano tra i contenuti più vari : culturale, artistico, sportivo, sociale, solidale e musicale, non poteva mancare un evento dedicato ai bambini. Il positivo riscontro ottenuto nelle tre passate edizioni ha condotto naturalmente all'organizzazione della quarta edizione della Fabbrica delle Storie, evento gioioso, ricco di creatività nato da un'idea Miriam Massari e Annalisa Palermo.

Ed è così che sabato 18 luglio, a partire dalle ore 19.00 fino a tarda sera, la villa comunale di Giovinazzo si è colorata di bolle di sapone, di arte creativa del riciclo grazie all'Associazione 2Hands, di colore con le costruzioni fantasiose messe in campo dai bambini con i mattoncini Lego e di tanto altro. Tante storie, esperienze ed emozioni pure e semplici che hanno incantato i piccoli seguiti dai loro genitori e nonni. Una vera e propria "Festa dei bambini e delle bambine", questo si può dire della Fabbrica delle Storie. La voglia di vivere all'aperto un momento ricco di condivisione, per divertirsi e crescere tutti assieme per meravigliarsi ancora delle cose belle che catturano lo sguardo dei più piccoli. La Fabbrica delle Storie non è soltanto una festa, ma un vero laboratorio di idee utili ad arricchire i bambini e le bambine del nostro territorio. L'edizione dell'estate 2026 ne è stata ulteriore conferma.

Il commento di Miriam Massari e Annalisa Palermo
Emozione e soddisfazione piena nelle parole delle due ideatrici dell'evento. Ecco cosa hanno affermato a conclusione dell'iniziativa: «Abbiamo fabbricato ricordi bellissimi! Si è conclusa con una grandissima partecipazione la 4ª edizione de "La Fabbrica delle Storie - La festa dei bambini e delle bambine". Siamo felici e orgogliose della grande partecipazione registrata: un traguardo che ci ripaga dell'attenzione, della cura, della passione e dell'amore che mettiamo da ormai molti anni in ogni singolo dettaglio. Desideriamo ringraziare sentitamente i partners che hanno collaborato alla riuscita dell'evento: Trampoliere Altolá, Puglia Brick, 2Hands, Sbirulino e fumetto, Yin e Yang. Un ringraziamento di cuore va all'Assessore Cristina Piscitelli, per aver creduto ancora una volta nel valore del nostro progetto, al Sindaco Michele Sollecito e a tutta l'Amministrazione Comunale per il supporto e la vicinanza. Grazie a tutta la cittadinanza e a chi ci ha raggiunto da paesi limitrofi, per aver risposto con così tanto entusiasmo!».

Fabbrica delle Storie
Fabbrica delle Storie © Marzia Morva
Fabbrica delle Storie
Fabbrica delle Storie © Marzia Morva
Fabbrica delle Storie
Fabbrica delle Storie © Marzia Morva
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