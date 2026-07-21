Caduta recinzione fondo agricolo. <span>Foto Bit Live</span>
Caduta recinzione fondo agricolo. Foto Bit Live
Cronaca

Tromba d'aria a Giovinazzo: crolla la recinzione di un fondo agricolo

Problemi ad un cantiere in piazza Porto. Vetri in frantumi in altre zone della città

Giovinazzo - martedì 21 luglio 2026 20.37
Vento fortissimo da quadranti nord-occidentali e tanto spavento. Tromba d'aria a Giovinazzo nel tardo pomeriggio di martedì 21 luglio.
Al momento si hanno riscontri di danni ingenti lungo la litoranea per S.Spirito, quasi al confine con il capoluogo, dove la recinzione di un suolo agricolo, tra due residence, è crollata al suolo (nella foto di Bit Live). Problemi anche ad un cantiere edile non lontano da piazza Porto e ad alcune abitazioni private, con vetri rotti e danni al tendaggio esterno. Fogliame ed aghi di pino hanno formato un tappeto nel perimetro esterno della Villa Comunale.

Caldo afoso, però, finalmente lontano, dopo una settimana di calura opprimente e tassi di umidità oltre il 90%. Domani, 22 luglio, previste massime sui 29° e ventilazione ancora sostenuta di Maestrale.
  • Tromba d'aria Giovinazzo
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