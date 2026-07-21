Tromba d'aria a Giovinazzo: crolla la recinzione di un fondo agricolo

Vento fortissimo da quadranti nord-occidentali e tanto spaventonel tardo pomeriggio di martedì 21 luglio.Al momento si hanno riscontri di danni ingenti, quasi al confine con il capoluogo, dove la recinzione di un suolo agricolo, tra due residence, è crollata al suolo (nella foto di Bit Live). Problemi anche ad un cantiere edile non lontano da piazza Porto e ad alcune abitazioni private, con vetri rotti e danni al tendaggio esterno. Fogliame ed aghi di pino hanno formato un tappeto nel perimetro esterno della Villa Comunale.Caldo afoso, però, finalmente lontano, dopo una settimana di calura opprimente e tassi di umidità oltre il 90%. Domani, 22 luglio, previste massime sui 29° e ventilazione ancora sostenuta di Maestrale.