Summer Dance Festival 2026, oltre 230 ballerini in scena tra Palombaio e Bitonto

Due serate, oltre 230 ballerini e un unico grande palcoscenico dedicato alla danza, alla musica e ai temi sociali. Il2026, organizzato dalla scuolae giunto alla sua quattordicesima edizione, torna con un doppio appuntamento che coinvolgerà Palombaio e Bitonto.Direttore tecnico e artistico della manifestazione è Gaetano De Palo, che ha ideato un programma capace di unire spettacolo, formazione e riflessione sociale. Sul palco si alterneranno circa sessanta ballerini adulti e oltre centosettanta bambini e ragazzi, impegnati in coreografie costruite durante un intero anno di lavoro.La prima serata, in programma a Palombaio, avrà come ospitevincitore e professionista del programma televisivo Amici. A condurre lo spettacolo sarà Michele Lonardelli.Per la tappa conclusiva di Bitonto, Michele Lonardelli sarà affiancato nella conduzione da Raimondo Todaro, ballerino, coreografo e volto noto della televisione italiana. Ospiti della serata saranno inoltre Enzo & Sal, duo comico conosciuto dal grande pubblico per le partecipazioni a programmi come Made in Sud e Colorado.Il programma artistico proporrà differenti quadri coreografici, pensati per valorizzare le diverse fasce d'età e i molteplici linguaggi della danza. Gli allievi adulti porteranno in scena un musical ispirato a "The Greatest Showman", attraverso il quale saranno affrontati i temi della diversità, dell'inclusione e del rapporto tra l'individuo e la società.Particolarmente significativo sarà il quadro dedicato all'autismo, realizzato in collaborazione con l'associazione "Una finestra sul blu", impegnata nel sostegno dei ragazzi nello spettro autistico e delle loro famiglie. La coreografia, interpretata dagli stessi ballerini adulti, racconterà le difficoltà vissute da un genitore, il percorso di conoscenza e accettazione e la costruzione di un nuovo equilibrio familiare e sociale.Un momento nel quale la danza diventerà linguaggio universale, capace di raccontare ciò che spesso le parole non riescono a esprimere.Sempre agli adulti sarà affidato "Ciak, si gira", un viaggio danzato attraverso alcune delle colonne sonore più celebri della storia del cinema.Ai bambini tra i 5 e i 9 anni sarà invece dedicato il quadro ispirato a "La Sirenetta", mentre i ragazzi tra gli 11 e i 15 anni porteranno sul palco le emozioni e i colori di "Inside Out". Spazio anche al ritmo e alla musica internazionale con il "Six Star Mix", una sequenza di coreografie sulle note dei brani di artisti come Queen, Lady Gaga, Jennifer Lopez, Mahmood, Shakira e Ricky Martin.Ilsi conferma così non soltanto come appuntamento conclusivo dell'anno accademico, ma come una grande festa collettiva nella quale generazioni diverse si incontrano attraverso il movimento, la musica e il racconto. Due piazze, due serate e centinaia di giovani interpreti per ricordare che la danza, quando non si limita all'esercizio tecnico, può diventare uno strumento autentico di partecipazione, inclusione e crescita culturale.