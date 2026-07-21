Defender Giovinazzo C5, Di Capua: «Rinnovo? Sono orgoglioso e grato»

e il, club neopromosso nel prossimo campionato di, si sono detti sì ancora una volta: il rinnovo del vincolo sportivo è stato formalizzato, con il portiere classe '93 che si lega al sodalizio biancoverde fino al 30 giugno 2027.La felicità è tangibile nelle parole rilasciate dall'estremo difensore giovinazzese: «Tutto questo significa tantissimo.con questa maglia perché mi ha portato a conquistare a serie A, il mio sogno sin da bambino», ha detto Di Capua. «Sono grato, e a tutta la società per questa enorme opportunità: continuare ancora una volta qui - ha proseguito - significa tanto per me. Sono estremamente contento».L'estremo difensore biancoverde, infatti, ha deciso di «rimanere qui perché», la prima storica partecipazione del club adriatico dopo 25 anni di storia. «Per quanto mi riguarda - ha continuato Di Capua - spero di continuare a crescere e superarmi, com'è accaduto ogni singolo anno da quando indosso questa maglia», la numero 15.«Ho lavorato e continuerò a lavorare ogni giorno per essere sempre più un portiere, un giocatore e un compagno. Voglio sempre dare il massimo - ha concluso -, anche e soprattutto in una categoria che abbiamo conquistato con le unghie e con i denti. Abbiamo sicuramente fatto un grande lavoro, ma voglio continuare a prepararmi».