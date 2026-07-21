Defender Giovinazzo C5, Di Capua: «Rinnovo? Sono orgoglioso e grato»
Il portiere classe ’93 ha commentato così il prolungamento del vincolo sportivo fino al 2027: «Significa tanto per me»
Giovinazzo - martedì 21 luglio 2026 Comunicato Stampa
Ernesto Di Capua e il Defender Giovinazzo C5, club neopromosso nel prossimo campionato di serie A Kinto, si sono detti sì ancora una volta: il rinnovo del vincolo sportivo è stato formalizzato, con il portiere classe '93 che si lega al sodalizio biancoverde fino al 30 giugno 2027.
La felicità è tangibile nelle parole rilasciate dall'estremo difensore giovinazzese: «Tutto questo significa tantissimo. Sono molto orgoglioso di tutto quello che ho fatto con questa maglia perché mi ha portato a conquistare a serie A, il mio sogno sin da bambino», ha detto Di Capua. «Sono grato al presidente Carlucci, ai direttori Marzella e Lasorsa, e a tutta la società per questa enorme opportunità: continuare ancora una volta qui - ha proseguito - significa tanto per me. Sono estremamente contento».
L'estremo difensore biancoverde, infatti, ha deciso di «rimanere qui perché non vedo l'ora di vedere il Defender Giovinazzo in serie A», la prima storica partecipazione del club adriatico dopo 25 anni di storia. «Per quanto mi riguarda - ha continuato Di Capua - spero di continuare a crescere e superarmi, com'è accaduto ogni singolo anno da quando indosso questa maglia», la numero 15.
«Ho lavorato e continuerò a lavorare ogni giorno per essere sempre più un portiere, un giocatore e un compagno. Voglio sempre dare il massimo - ha concluso -, anche e soprattutto in una categoria che abbiamo conquistato con le unghie e con i denti. Abbiamo sicuramente fatto un grande lavoro, ma voglio continuare a prepararmi per affrontare la serie A nel migliore dei modi».
La felicità è tangibile nelle parole rilasciate dall'estremo difensore giovinazzese: «Tutto questo significa tantissimo. Sono molto orgoglioso di tutto quello che ho fatto con questa maglia perché mi ha portato a conquistare a serie A, il mio sogno sin da bambino», ha detto Di Capua. «Sono grato al presidente Carlucci, ai direttori Marzella e Lasorsa, e a tutta la società per questa enorme opportunità: continuare ancora una volta qui - ha proseguito - significa tanto per me. Sono estremamente contento».
L'estremo difensore biancoverde, infatti, ha deciso di «rimanere qui perché non vedo l'ora di vedere il Defender Giovinazzo in serie A», la prima storica partecipazione del club adriatico dopo 25 anni di storia. «Per quanto mi riguarda - ha continuato Di Capua - spero di continuare a crescere e superarmi, com'è accaduto ogni singolo anno da quando indosso questa maglia», la numero 15.
«Ho lavorato e continuerò a lavorare ogni giorno per essere sempre più un portiere, un giocatore e un compagno. Voglio sempre dare il massimo - ha concluso -, anche e soprattutto in una categoria che abbiamo conquistato con le unghie e con i denti. Abbiamo sicuramente fatto un grande lavoro, ma voglio continuare a prepararmi per affrontare la serie A nel migliore dei modi».