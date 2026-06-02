Leonardo Piccione
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Eventi e cultura

Leonardo Piccione presenta a Giovinazzo "Cose da fare di notte al Circolo Polare Artico"

Sarà ospite di Un Panda Sulla Luna il 3 giugno

Giovinazzo - martedì 2 giugno 2026 Comunicato Stampa
Al largo della costa settentrionale dell'Islanda, là dove si celebra l'unico incrocio tra il Circolo Polare Artico e il territorio islandese, c'è un'isola piccola e misteriosa: Grímsey. Abitata da molti più uccelli che persone, è stata definita «il più ignoto degli insediamenti islandesi, che la nebbia delle epoche passate ha conservato come un oggetto da collezione».

Un luogo estremo, al centro dell'ultimo libro di Leonardo Piccione "Cose da fare di notte al Circolo Polare Artico", edito da Neri Pozza. L'autore lo presenterà a Giovinazzo mercoledi' 3 Giugno alle ore 19.30 negli accoglienti spazi del bistrot Crêuza de mä in Via Marco Polo, 5. In una conversazione condotta dalla conduttrice radiofonica Vanessa Battista.

Leonardo Piccione ha trascorso a Grímsey diversi mesi, alternando l'esperienza della solitudine alla condivisione della vivace quotidianità di una comunità di pescatori a rischio di estinzione. "Cose da fare di notte al Circolo Polare Artico" è il multiforme resoconto di un'avventura ai confini del mondo, in cui si succedono incontri, camminate, partite a scacchi, ricette per preparare il merluzzo e soprattutto storie, tra le quali si staglia quella di Daniel Willard Fiske, un pittoresco bibliofilo ottocentesco che è ancora oggi il riverito "patrono" di Grímsey, e che di questo libro finisce con il diventare il coprotagonista.

LEONARDO PICCIONE (1987) è nato in pieno inverno a Corato. Dopo un dottorato di ricerca in Scienze Statistiche ha pensato fosse il momento di affiancare ai numeri le parole. Autore di reportage narrativi e sportivi per diverse riviste cartacee e digitali, è stato al seguito di sette Giri d'Italia. Coltiva da tempo un rapporto d'elezione con l'Islanda, terra che ha raccontato ne Il Libro dei vulcani d'Islanda (Iperborea 2019). È autore anche di Tutta colpa di Venere (Neri Pozza 2022) e di Insegnare a nuotare a una foca (Utet 2024).
INGRESSO LIBERO FINO AD ESAURIMENTO POSTI – INFO 3311968984
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