Concerto Ic Bavaro-Marconi
Concerto Ic Bavaro-Marconi
Scuola

"Una melodia per Giovinazzo", l'omaggio in musica degli alunni della "Bavaro-Marconi"

Successo per l'iniziativa di primavera dell'Istituto Comprensivo

Giovinazzo - mercoledì 3 giugno 2026
Si è tenuto venerdì 29 maggio, in piazza Vittorio Emanuele II, il concerto "Una melodia per Giovinazzo" che ha visto protagonisti le alunne e gli alunni dell'Istituto Comprensivo "Bavaro-Marconi". Gremito lo spazio per il pubblico sulla parte sud dell'agorà giovinazzese, in un evento che ha di fatto segnato l'inizio del programma civile dei festeggiamenti per la Madonna delle Grazie.

I ragazzi e le ragazze del polo guidato dalla dirigente Giovanna Domestico, si sono esibiti in un repertorio sulle danze nella musica classica e popolare nel mondo, toccando, attraverso grandi autori, Messico, Argentina (con Piazzolla), Russia (Tchaikovsky), Grecia, Repubblica Ceca (Smetana) e Norvegia (Grieg).

Un successo oltre ogni aspettativa, non solo per la preparazione ricevuta dai docenti, ma anche per l'empatia creata con il folto pubblico. Un esperienza da ripetere anche il prossimo anno.
  • I.C. Bavaro-Marconi
Terremoto lungo la costa calabra: avvertito anche a Giovinazzo
2 giugno 2026 Terremoto lungo la costa calabra: avvertito anche a Giovinazzo
Festa della Repubblica, il programma a Giovinazzo per l'80° anniversario
2 giugno 2026 Festa della Repubblica, il programma a Giovinazzo per l'80° anniversario
Altri contenuti a tema
"Seguendo la bussola": un progetto orientamento scolastico che valorizza il territorio "Seguendo la bussola": un progetto orientamento scolastico che valorizza il territorio Gli studenti aprono al pubblico il Museo Etnografico del Mozambico nel Convento dei Frati Cappuccini di Giovinazzo
L'Orchestra Sinfonica Metropolitana all'I.C "Don S.Bavaro-Marconi" di Giovinazzo L'Orchestra Sinfonica Metropolitana all'I.C "Don S.Bavaro-Marconi" di Giovinazzo Un concerto che è stato un percorso unico per grandi e piccini
Gli alunni dell'IC "Bavaro-Marconi" in evidenza ai Giochi Matematici del Mediterraneo Gli alunni dell'IC "Bavaro-Marconi" in evidenza ai Giochi Matematici del Mediterraneo Le finali di area svoltasi a Mola di Bari
L'I.C. "Bavaro-Marconi" porta la luce della speranza e della pace per un Natale diverso L'I.C. "Bavaro-Marconi" porta la luce della speranza e della pace per un Natale diverso Il racconto delle iniziative che hanno coinvolto alunne ed alunni del Comprensivo
Ragazzi e ragazze rumeni in visita alla Concattedrale di Giovinazzo Vita di città Ragazzi e ragazze rumeni in visita alla Concattedrale di Giovinazzo Scambio culturale della Şcoala Gimnazială "Ion Creangă" di Iaşi con l'I.C. Don S. Bavaro-Marconi
Pro Loco Giovinazzo, concluso il progetto "Petralab" con le scuole Associazioni Pro Loco Giovinazzo, concluso il progetto "Petralab" con le scuole Coinvolte le classi terze delle scuole secondarie di primo grado
Protocollo d'intesa tra Pro Loco Giovinazzo ed I.C. "Bavaro-Marconi" Associazioni Protocollo d'intesa tra Pro Loco Giovinazzo ed I.C. "Bavaro-Marconi" L'obiettivo è valorizzare le risorse storiche e ambientali e sviluppare le competenze di cittadinanza attiva
L’I.C. don Bavaro – Marconi “adotta” la chiesa di Costantinopoli L’I.C. don Bavaro – Marconi “adotta” la chiesa di Costantinopoli Gli studenti faranno da ciceroni per le visite guidate del 18, 24 e 31 gennaio
"Trani Triathlon Olimpic ", Vanessa Lafronza è seconda tra le donne
2 giugno 2026 "Trani Triathlon Olimpic", Vanessa Lafronza è seconda tra le donne
Emissioni sonore oltre orari consentiti: la denuncia di PrimaVera Alternativa
2 giugno 2026 Emissioni sonore oltre orari consentiti: la denuncia di PrimaVera Alternativa
Leonardo Piccione presenta a Giovinazzo "Cose da fare di notte al Circolo Polare Artico "
2 giugno 2026 Leonardo Piccione presenta a Giovinazzo "Cose da fare di notte al Circolo Polare Artico"
Divieto balneazione nel porto di Giovinazzo: amministrazione e Capitaneria usano il pugno di ferro
1 giugno 2026 Divieto balneazione nel porto di Giovinazzo: amministrazione e Capitaneria usano il pugno di ferro
Una Chiesa realmente "universale " ha festeggiato la Madonna delle Grazie a Giovinazzo - FOTO
1 giugno 2026 Una Chiesa realmente "universale" ha festeggiato la Madonna delle Grazie a Giovinazzo - FOTO
Emissioni sonore nel fine settimana, insorge il consigliere Nando Depalo
1 giugno 2026 Emissioni sonore nel fine settimana, insorge il consigliere Nando Depalo
Limitazioni per la trasferta di Cesena, maxi schermo al PalaPansini
1 giugno 2026 Limitazioni per la trasferta di Cesena, maxi schermo al PalaPansini
Conclusa la 82ma Assemblea plenaria della CEI: Mons. Basile alla sua prima partecipazione
1 giugno 2026 Conclusa la 82ma Assemblea plenaria della CEI: Mons. Basile alla sua prima partecipazione
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.