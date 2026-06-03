Scuola
"Una melodia per Giovinazzo", l'omaggio in musica degli alunni della "Bavaro-Marconi"
Successo per l'iniziativa di primavera dell'Istituto Comprensivo
Giovinazzo - mercoledì 3 giugno 2026
Si è tenuto venerdì 29 maggio, in piazza Vittorio Emanuele II, il concerto "Una melodia per Giovinazzo" che ha visto protagonisti le alunne e gli alunni dell'Istituto Comprensivo "Bavaro-Marconi". Gremito lo spazio per il pubblico sulla parte sud dell'agorà giovinazzese, in un evento che ha di fatto segnato l'inizio del programma civile dei festeggiamenti per la Madonna delle Grazie.
I ragazzi e le ragazze del polo guidato dalla dirigente Giovanna Domestico, si sono esibiti in un repertorio sulle danze nella musica classica e popolare nel mondo, toccando, attraverso grandi autori, Messico, Argentina (con Piazzolla), Russia (Tchaikovsky), Grecia, Repubblica Ceca (Smetana) e Norvegia (Grieg).
Un successo oltre ogni aspettativa, non solo per la preparazione ricevuta dai docenti, ma anche per l'empatia creata con il folto pubblico. Un esperienza da ripetere anche il prossimo anno.
I ragazzi e le ragazze del polo guidato dalla dirigente Giovanna Domestico, si sono esibiti in un repertorio sulle danze nella musica classica e popolare nel mondo, toccando, attraverso grandi autori, Messico, Argentina (con Piazzolla), Russia (Tchaikovsky), Grecia, Repubblica Ceca (Smetana) e Norvegia (Grieg).
Un successo oltre ogni aspettativa, non solo per la preparazione ricevuta dai docenti, ma anche per l'empatia creata con il folto pubblico. Un esperienza da ripetere anche il prossimo anno.