"Una melodia per Giovinazzo", l'omaggio in musica degli alunni della "Bavaro-Marconi"

Si è tenuto venerdì 29 maggio, in piazza Vittorio Emanuele II, il concertoche ha visto protagonisti le alunne e gli alunni dell'. Gremito lo spazio per il pubblico sulla parte sud dell'agorà giovinazzese, in un evento che ha di fatto segnato l'inizio del programma civile dei festeggiamenti per laI ragazzi e le ragazze del polo guidato dalla dirigentesi sono esibiti in un repertorio sulle danze nella musica classica e popolare nel mondo, toccando, attraverso grandi autori, Messico, Argentina (con Piazzolla), Russia (Tchaikovsky), Grecia, Repubblica Ceca (Smetana) e Norvegia (Grieg).Un successo oltre ogni aspettativa, non solo per la preparazione ricevuta dai docenti, ma anche per l'empatia creata con il folto pubblico. Un esperienza da ripetere anche il prossimo anno.