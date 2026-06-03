Nuovo Campo Sportivo Polivalente "De Pergola": il 13 giugno l'apertura ufficiale

Giovinazzo si riapproprierà definitivamente del. O forse sarebbe più giusto scrivere che per la prima volta Giovinazzo avrà un Campo Sportivo Polivalente che risponda a determinati requisiti.La vera inaugurazione si terràIlospiterà dunque non solo un nuovissimo campo di calcio a 11 in erba sintetica di ultima generazione, ma anche una pista d'atletica nuova di zecca, un campo da bocce regolamentare, una tensostruttura dove allenarsi di inverno, campo da basket, pallavolo e pickleball, con tribune più confortevoli (anche quella per tifoserie ospiti). Sono inoltre state impiantate le nuove torri faro per attività in notturna. Alla cerimonia saranno presenti le autorità civili della città, in testa il sindaco Michele Sollecito, l'assessora allo Sport, Vincenza Serrone ed il suo omologo ai Lavori Pubblici, Gaetano Depalo.Un'opera che nei prossimi anni si animerà con le tante realtà sportive del territorio e che con il PalaPansini ed il PalaPalmiotto assicurerà spazi adeguati per tutti. Davvero una buona notizia per la città.